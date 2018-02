NBA: Miami z Wadom prekinil niz porazov, priznanje za Dragića (VIDEO)

J. P.

Miami - Košarkarji Miamija so sinoči vendarle prekinili niz petih zaporednih porazov v ligi NBA. Za žrtev so si pred kar 20.018 gledalci v domači dvorani American Airlines Arena izbrali zasedbo Milwaukeeja, ki je lovila četrti uspeh zapovrstjo, toda zaman. Vročica je bila v dvoboju čvrstih obramb boljša z 91:85 in se tako v 56. obračunu sezone dokopala do okrogle tridesete zmage, s katero se je učvrstila na sedmem mestu razpredelnice vzhodne konference. Nov izziv jo čaka šele v noči na sredo, ko bo gostovala pri Roparicah iz Toronta, vodilni zasedbi vzhoda.

V zmagovalni vrsti Goran Dragić ni imel svojega večera. V 27 minutah na parketu je prispeval tri podaje, dva skoka in šest točk, toda ob zelo skromnem metu iz igre - 1:11 (za dve 0:7, trojke 1:4; prosti meti 3:3). Le enkrat v sezoni je bil manj učinkovit, konec januarja je namreč v dvoboju s Charlottom zmogel pet točk. Je pa v prejšnjih treh obračunih dvakrat vpisal po 30 točk ali več, doseženih 33 točk izpred tedna dni proti Detroitu je bil tudi njegov osebni rekord v tej sezoni, v kateri povprečno prispeva po 17 točk na tekmo.

Že pred tekmo - prelomila se je sredi tretje četrtine z delnim izidom 25:4 za gostitelje - si je sicer zlati Ljubljančan, za uteho, prislužil priznanje za najboljšega evropskega igralca leta v ligi NBA. V dres Miamija se je vrnil povratnik iz Clevelanda Dwyane Wade, ki je vskočil s klopi in prispeval tri točke. Kar dva člana zmagovalne vrste sta se veselila dvojnih dvojčkov: Bam Adebayo za 15 točk in 10 skokov, Hassan Whiteside pa za 12 točk in kar 16 skokov. Pri poražencih je podoben podvig zmogel Giannis Antetokounmpo s 23 točkami in 11 skoki.

IZIDI LIGE NBA

Miami Heat : Milwaukee Bucks 91:85 (Goran Dragić 6 točk, 3 podaje in 2 skoka v 27 minutah)

Detroit Pistons : Los Angeles Clippers 95:108

Philadelphia 76ers : New Orleans Pelicans 100:82

Atlanta Hawks : Cleveland Cavaliers 107:123

Boston Celtics : Indiana Pacers 91:97

Houston Rockets : Denver Nuggets 130:104

Utah Jazz : Charlotte Hornets 106:94

Chicago Bulls : Minnesota Timberwolves 114:113

Sacramento Kings : Portland Trail Blazers 100:118