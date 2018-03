NBA: Morris s trojko končal odpor Oklahome (VIDEO)

N. Gr., STA

Boston - Boston Celtics so za točko premagali Oklahoma City Thunder, izid je bil 100:99. Tekmo je 1,2 sekunde pred koncem odločil Marcus Morris s trojko.

Pri Bostonu je zaradi poškodbe še vedno manjkal zvezdnik Kyrie Irving, prvi strelec ekipe pa je bil Jayson Tatum s 23 točkami in 11 ujetimi žogami. Morris je tekmo končal z 21 točkami, Boston pa je s tem prekinil Oklahomin niz šestih zaporednih zmag. Za te je bil s 27 točkami najboljši Russell Westbrook, ki je prispeval še osem skokov in sedem podaj.

Oklahoma je sicer manj kot 25 sekund pred koncem vodila še za šest točk, 12 sekund pred koncem pa je bilo 99:97, a je nato Carmelo Anthony zgrešil dva prosta meta. Po odmoru Keltov je Morris z lepim metom "fadeaway" z desne strani zadel za tri in zapečatil usodo gostov.

Boston brez Smarta, Browna in Irvinga do zmage

Zmaga je za Boston še toliko bolj pomembna, ker so v ekipi manjkali tudi Marcus Smart, Jaylen Brown in Daniel Theis, moštvo pa je zadržalo drugo mesto na vzhodni konferenci. Za Oklahomo bi bil poraz lahko usoden v boju za končnico, saj je ekipa trenutno na četrtem mestu zahodne konference, a so moštva vse do desetega mesta zelo tesno skupaj.

»Prišli so k nam s popolno zasedbo in vedeli smo, da tekma ne bo lahka. A smo strnili vrste, pokazali, da se želimo boriti in na koncu dobili to, kar smo želeli,« je po tekmi dejal strelec odločilnega koša Morris.

Minnesota Timberwolves so podkrepili svojo težnjo po igranju v končnici z zmago s 123:109 nad Los Angeles Clippers. Ekipa je zdaj na sedmem mestu zahodne konference, a ima pred devetouvrščenim Denverjem zaenkrat še minimalno prednost za preboj naprej, osmi je Utah s podobnim izkupičkom kot Oklahoma. Karl-Anthony Towns je za Minnesoto dosegel 28 točk in ujel 10 žog, Jeff Teague je 20 točkam dodal 12 podaj.

AD še vedno blesti

V New Orleansu je Anthony Davis za zmago s 115:105 nad Dallasom prispeval 37 točk. V ostalih tekmah so Orlando Magic s 86:93 izgubili proti Toronto Raptors, Utah Jazz s 94:99 proti Atlanta Hawks, Phoenix Suns z 88:115 proti Detroit Pistons, zelo vroči Portland Trail Blazers pa s 111:115 proti Houston Rockets.