NBA: najmanj učinkovit večer vodilnega Houstona v sezoni (VIDEO)

Košarkarji Miamija, ki jih do konca rednega dela čaka še pet dvobojev, so imeli sinoči prost večer.

J. P.

Miami - Košarkarji Miamija so imeli sinoči v ligi NBA prost večer, še vedno pa jih zgolj še zmaga loči od napredovanja v izločilne boje. Po 77 odigranih tekmah imajo na sedmem mestu razpredelnice vzhodne konference 41 zmag, enako kot osmouvrščeni Milwaukee, medtem ko deveti Detroit zaostaja štiri zmage, a je v odličnem rezultatskem nizu - sinoči je bil na gostovanju pri Brooklynu uspešen že petič zapovrstjo.

Dvakrat z Atlanto

Miami z Goranom Dragićem na čelu ima do konca rednega dela še pet obračunov, od tega tri pred domačim avditorijem. Najprej se bo dvakrat zapovrstjo udaril z zadnjeuvrščeno Atlanto (prvič, doma, v noči na sredo), nato bo gostoval pri Kratkohlačnikih iz New Yorka, ki nimajo več možnosti za preboj v končnico, za konec pa ga čakata še zelo zahtevna domača izziva, ko bo gostil Oklahomo in vodilni zasedbo vzhoda, Toronto.

Konec niza 11 zmag

Med sinočnjimi dvoboji sicer izstopa tisti v San Antoniu, v katerem so gostitelji s 100:83 odpravili vodilno moštvo lige Houston in končali njegov niz enajstih zaporednih zmag. Poraženci po kar 16 dvobojih zapovrstjo niso ujeli stotice, doseženih 83 točk pa je zanje daleč najmanj v sezoni. Iz igre so bili zgolj tretjinsko uspešni, pretirano ni izstopal niti prvi zvezdnik James Harden s 25 točkami in osmimi podajami.

IZIDI LIGE NBA

Charlotte Hornets : Philadelphia 76ers 102:119

Chicago Bulls : Washington Wizards 113:94

Los Angeles Clippers : Indiana Pacers 104:111

San Antonio Spurs : Houston Rockets 100:83

Atlanta Hawks : Orlando Magic 94:88

Brooklyn Nets : Detroit Pistons 96:108

Cleveland Cavaliers : Dallas Mavericks 98:87

New Orleans Pelicans : Oklahoma City Thunder 104:109

Minnesota Timberwolves : Utah Jazz 97:121

Denver Nuggets : Milwaukee Bucks 128:125 - po podaljšku

Golden State Warriors : Phoenix Suns 117:107

Portland Trail Blazers : Memphis Grizzlies 113:98

Los Angeles Lakers : Sacramento Kings 83:84