NBA: najučinkovitejši večer Dragićeve Vročice v sezoni (VIDEO)

Košarkarji Miamija so se znesli nad Washingtonom in ga ugnali s kar 129:102. Goran Dragić je prispeval 10 točk.

J. P.

Miami - Za košarkarji Miamija je najučinkovitejši večer v tej sezoni lige NBA. Pred 19.689 gledalci v domači dvorani American Airlines Arena so s kar 129:102 odpravili moštvo Washingtona in se tako učvrstili na sedmem mestu razpredelnice vzhodne konference, napredovanje v izločilne boje jim lahko odnese zgolj še čudež, saj imajo pred devetouvrščenim Detroitom kar šest zmag prednosti (ob tekmi več). Prihodnji izziv jih čaka v noči na torek, ko bodo gostovali pri Portlandu, ki je v zmagovalnem ritmu, uspešen je bil že devetkrat zapovrstjo.

Dragićevih 18 minut in pol

Kljub izjemnemu strelskemu večeru Vročice pa zlati Ljubljančan Goran Dragić ni popravil svojega povprečja v sezoni. Na parketu je bil nekoliko manj časa kot običajno, 18 minut in pol, v tem času pa prispeval 10 točk (prosti meti 1:1, za dve 3:5, trojke 1:1), dodal pa še tri asistence, dva skoka in eno izgubljeno žogo. »Vsi smo v istem kotlu. Na vsaki tekmi strelsko izstopa nekdo drug. Imeti takšno rotacijo strelcev je za klub zgolj pozitivno in koristno,« je prepričan Dragić, eden od kar osmih igralcev Miamija, ki so sinoči dosegli dvomestno število točk.

Klubski rekord: +38

Domača zmaga ni bila vprašljiva niti za trenutek, saj ni bil Washington nikdar v prednosti. Prvi polčas je bil izenačen do konca, ko so gostitelji z desetimi zaporednimi točkami vendarle izdatneje odskočili (60:46). Ključna je bila odlična tretja četrtina, v kateri so razliko podvojili in jo nato brez težav zadržali do konca, vmes so bili po festivalu štirih zaporednih trojk že tudi kar (za klub rekordnih) 38 točk spredaj (117:79). Tekmeci, ki so zdaj le še dve zmagi pred Miamijem, so poraz omilili šele v zadnjih izdihljajih obračuna z delnim izidom 8:0.

Poškodba in 8000. koš Wada

V zmagovalni vrsti je bil najučinkovitejši James Johnson z 20 točkami in odličnim metom iz igre (8:9), Wayne Ellington je pristavil 17 točk, od tega štiri trojke. Dwyane Wade se je ustavil pri osmih točkah, a bo moral zagotovo izpustiti prihodnji dvoboj s Portlandom, saj je v zadnji četrtini predčasno zapustil parket zaradi poškodbe mišice. Težave imata tudi Justise Winslow in Hassan Whiteside, a v klubu upajo, da bosta za niz treh zaporednih gostovanj nared. Wade je sicer na sinočnji tekmi zadel že 8000. koš v karieri v ligi NBA in ga le še šest točk loči do magične meje 22.000 točk. Pri poražencih je bil najbolj pri metu Jodie Meeks (23 točk).



IZIDI LIGE NBA

Miami Heat : Washington Wizards 129:102 (Goran Dragić 10 točk, 3 podaje, 2 skoka in 1 izgubljena žoga v 19 minutah)

Charlotte Hornets : Phoenix Suns 122:115

Dallas Mavericks : Memphis Grizzlies 114:80

Oklahoma City Thunder : San Antonio Spurs 104:94

Los Angeles Clippers : Orlando Magic 113:105