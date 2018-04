NBA: Nov nor večer kralja Jamesa, poraz Dragića (VIDEO) 

N. Gr.

New York - Miami se pripravlja na končnico, New York je po poškodbi Kristapsa Porzingisa že dolgo odpisan. Vseeno takšno razmerje moči v noči na soboto na parketu ni bilo vidno, saj so košarkarji Miamija v Madison Square Gardnu izgledali, kot da so pozabili, kako se igra košarka.

»Ni pomembno, proti komu igramo v končnici, v vsakem primeru bomo morali premagati izvrstno ekipo. Rad pa bi, da v končnico pridemo z dobrimi občutki in dobro formo in današnja predstava nam pri tem zagotovo ne bo pomagala. Že danes bo nova priložnost, da pokažemo, kdo smo,« se je Dwayne Wade zavedal, da poraz z 98:122 proti eni slabših ekip lige bode v oči.

Miami je povedel le na začetku tekme, nato pa je New York prevzel vajeti igre v svoje roke, prvo četrtino dobil s 34:23 in od tam naprej le še gradil na svoji prednosti. Zmaga Knicks nikoli ni bila ogrožena, za kar je najbolj zaslužen novinec Damyean Dotson, ki je dosegel 30 točk in 11 skokov.

Dragić soliden, premalo točk Hassana

Soliden je bil tudi Goran Dragić, ki se je po tekmi premora vrnil v kader Miamija. Dosegel je 15 točk in bil najboljši strelec Vročice, 14 jih je dodal center Hassan Whiteside, ki še vedno ne dosega ravni, kakršno od njega v Miamiju pričakujejo.

»Danes sploh nisem prepoznal naše ekipe. Ne vem, kaj je bilo to, a bo treba na ta večer čimprej pozabiti,« z visokim porazom ni bil zadovoljen trener Erik Spoelstra.

Miami je ostal na šestem mestu vzhodne konference in ohranja pol zmage prednosti pred Milwaukeejem, ki danes prihaja na Florido. To bo ena najbolj pomembnih tekem za Miami v zaključku sezone, do konca rednega dela pa Vročico nato čakata še gostovanji v Oklahomi (ponedeljek) in Torontu (sreda).

Brez Embiida, brez panike

Najbolj zanimiv dvoboj večera se je odvijal v Philadelphii, kjer je mesto zajela prava košarkarska evforija. Prerojena ekipa na krilih novinca leta Bena Simmonsa in centra Joela Embiida v zadnjih dveh mesecih leti po košarkarskih parketih, tudi brez Embiida pa Philadelphia ostaja ena najboljših ekip lige.

To so začutili tudi Konjeniki iz Clevelanda, ki so v prvem polčasu zaostajali že za 30 točk, iz te luknje pa jih ni uspel izvleči niti vnovič fenomenalni LeBron James, ki je dosegel 44 točk, 11 skokov in 11 asistenc. Na drugi strani mu je tudi Simmons vrnil s trojnim dvojčkom, dosegel je 27 točk, 15 skokov in 13 asistenc.

To je bila že 13. zaporedna zmaga Philadelphie, ki jo skrbi le odsotnost svojega zvezdniškega centra, ki ima poškodovano očesno votlino. Če bo Embiid lahko zaigral že ob koncu prvega kroga končnice, potem se s Philadelphio ne bo želel srečati prav nihče.

NBA, izidi:

Detroit Pistons - Dallas Mavericks 113:106 (podaljšek)

Orlando Magic - Charlotte Hornets 100:137

Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 132:130

Washington Wizards - Atlanta Hawks 97:103

Boston Celtics - Chicago Bulls 111:104

New York Knicks - Miami Heat 122:98

(Goran Dragić 24 minut, 15 točk, 3 skoki, 2 podaji za Miami)

Toronto Raptors - Indiana Pacers 92:73

Memphis Grizzlies - Sacramento Kings 93:94

Phoenix Suns - New Orleans Pelicans 103:122

Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves 96:113