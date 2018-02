NBA: Ostroge po delnem izidu 16:0 prekinile niz porazov (VIDEO)

J. P.

Cleveland - Košarkarji Clevelanda, finalisti minule sezone lige NBA, v tej še zdaleč niso tako prepričljivi. Sinoči so namreč v 59. dvoboju vpisali že 24. poraz, pred 20.562 gledalci v domači dvorani Quicken Loans Arena so morali s 94:110 premoč priznati San Antoniu, ki je tako vendarle prekinil niz štirih zaporednih porazov in zadržal tretje mesto na razpredelnici zahodne konference, medtem ko so Konjeniki tretji na vzhodu. Ostroge so že šestič v nizu gostovale, zdaj pa se v noči na četrtek vendarle vračajo domov.

Štiriminutni strelski mrk

Po prvem polčasu ni prav nič dišalo po takšnem razpletu. V drugi polovici druge četrtine je namreč Cleveland zagospodaril na parketu in se dokopal do devetih točk naskoka (48:39), ki pa je skopnel že do začetka tretjega dela. Odločitev o zmagovalcu je padla v zadnji četrtini, ko so gostje z magičnim delnim izidom 16:0 tehtnico dokončno nagnili na svojo stran. Konjeniki, ki so zgolj nemočno spremljali njihov šov in se niso znali več vrniti v igro, so tedaj strelski mrk vlekli polne štiri minute.

LeBron podajo do trojnega dvojčka

Gostom ni pomagal niti standardno izjemen učinek zvezdnika LeBrona Jamesa, ki se je od blizu spogledoval z novim trojnim dvojčkom, za katerega mu je zmanjkala zgolj ena asistenca (33 točk, 13 skokov in devet podaj). V zmagovalni vrsti, v kateri je še vedno manjkal poškodovani zvezdnik Kawhi Leonard, so vsi člani začetne peterke prispevali dvomestno število točk, največ - 27 - LaMarcus Aldridge, izkazal pa se je tudi rezervist Danny Green (22 točk), ki je zadel kar pet trojk, potem ko je moral rahlo poškodovan izpustiti prejšnjo tekmo.

