NBA: Portlandovih magičnih 12 (VIDEO)

J. P.

Portland - Košarkarji Portlanda so do skrajnosti izkoristili del sezone, v katerem so povečini igrali pred domačim avditorijem v dvorani Moda Center. Sinočnji dvoboj z Detroitom je bil že peti zaporedni tovrstni in osmi v zadnjih devetih obračunih, prav vsi pa so se razpletli z zmagami, ki so jih zdaj v ligi NBA vpisali že dvanajst zapovrstjo. In prav na vseh je Portland tudi ujel stotico. Sinoči le za las (100:87). Zdaj je zanj niza domačih tekem, vsaj za kratko, konec, že v noči na jutri bo gostoval pri moštvu Los Angeles Clippers.

Prekinjen urok

Terry Stotts se je z 266. zmago izenačil z Natom McMillanom na tretjem mestu klubske lestvice najuspešnejših trenerjev, njegovi varovanci pa so vendarle prekinili urok obračunov z Detroitom, v prejšnjih petih so namreč potegnili kratko. Prav vsi člani začetne peterke so vpisali dvomestno število točk, največ - 24 - pa Damian Lillard, ki je dodal še osem asistenc in sedem skokov. Pri poražencih, ki so pokleknili na že dvanajstem zaporednem gostovanju, je izstopal center Andre Drummond z dvojnim dvojčkom za 18 točk in kar 22 skokov. Detroit tako ostaja na devetem mestu razpredelnice vzhodne konference velikih devet zmag za osmim Miamijem Gorana Dragića, ima pa tekmo manj.

IZIDI LIGE NBA

Milwaukee Bucks : Atlanta Hawks 122:117

New Orleans Pelicans : Houston Rockets 101:107

Washington Wizards : Indiana Pacers 109:102

Brooklyn Nets : Dallas Mavericks 114:106

New York Knicks : Charlotte Hornets 124:101

Chicago Bulls : Cleveland Cavaliers 109:114

Memphis Grizzlies : Denver Nuggets 101:94

San Antonio Spurs : Minnesota Timberwolves 117:101

Utah Jazz : Sacramento Kings 103:97

Phoenix Suns : Golden State Warriors 109:124

Portland Trail Blazers : Detroit Pistons 100:87