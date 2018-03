NBA: razigrani Dragić odločil dvoboj v Los Angelesu (VIDEO)

Košarkarji Miamija so bili na gostovanju boljši od Jezernikov (92:91), Goran Dragić je dosegel 30 točk in koš za zmago.

J. P.

Los Angeles - Zlati košarkarski as Goran Dragić je sinoči spet pokazal mišice in petič v sezoni lige NBA - in tudi petič v zadnjem mesecu in pol - vpisal 30 točk (ali več). Potem ko se je prejšnjič ob porazu po podaljšku proti Sacramentu ustavil pri 33 točkah, jih je tokrat, na gostovanju pred 18.997 gledalci v »Kopitarjevem« Staples Centru, ob zmagi z 92:91 nad Jezerniki iz Los Angelesa prispeval natanko 30 (prosti meti 6:6, za dve 6:11, trojke 4:7), dodal pa še pet skokov in dve asistenci. V 31 minutah in četrt na parketu si je privoščil tudi štiri izgubljene žoge, bil pa je najboljši strelec dvoboja, dosegel je skoraj tretjino vseh Miamijevih točk.

Dragić mož odločitve

O izjemni izenačenosti obračuna zgovorno pove podatek, da nobeno od moštev, ki sta se ves čas izmenjavali v vodstvu, ni ušlo za več kot za sedem točk, za kolikor so pobegnili gostje sredi zadnje četrtine (88:81). A domača četa ni kar tako zlahka položila orožja, s petimi zaporednimi točkami se je Vročici še enkrat povsem prilepila za ovratnik in nato s trojko Kyla Kuzme minuto in 23 sekund pred koncem celo prešla v vodstvo (91:90). Toda v zadnjem napadu Miamija je škarje in platno v svoje roke vzel ravno Dragić, ki je po samostojnem prodoru manj kot četrt minute pred zadnjim piskom sirene odločil zmagovalca.

Miami blizu končnici

Na nasprotni strani je resda v poslednjih izdihljajih tekme poskusil še nekdanji Goranov soigralec pri Phoenixu Isaiah Thomas, a žoga ni našla poti skozi mrežico. Pri poražencih se je Julius Randle veselil dvojnega dvojčka za 25 točk in 12 skokov, v zmagovalni vrsti pa je Dragiću še najbolj pomagal rezervist Kelly Olynyk s 17 točkami. Vročica je na sedmem mestu razpredelnice vzhodne konference pred odprtimi vrati izločilnih bojev, saj ima pred devetouvrščenim Detroitom kar sedem zmag naskoka, resda pa tudi dve tekmi več. Nov izziv jo čaka šele v noči na torek, ko bo gostila zasedbo Denverja, ki se ravno tako na vse kriplje bori za napredovanje v končnico, je namreč deveta na zahodu.



IZIDI LIGE NBA

Los Angeles Lakers : Miami Heat 91:92 (Goran Dragić 30 točk, 5 skokov, 2 asistenci in 4 izgubljene žoge v 31 minutah)

Orlando Magic : Boston Celtics 83:92

Philadelphia 76ers : Brooklyn Nets 120:116

Toronto Raptors : Dallas Mavericks 122:115 - po podaljšku

Oklahoma City Thunder : Los Angeles Clippers 121:113

Golden State Warriors : Sacramento Kings 93:98