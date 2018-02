NBA: Steve Kerr z 250. zmago v zgodovino (VIDEO)

N. Gr.

Oakland - Prvaki iz Golden Stata se na zadnji dan prestopnega roka niso okrepili, pa še vedno izgledajo kot daleč najboljša ekipa v ligi NBA. Tokrat je imel Steph Curry nekoliko slabši večer, dosegel je le 17 točk in osem asistenc, a je v ospredje stopil v zadnjih dveh letih nekoliko bolj v ozadje odrinjeni Klay Thompson.

Deset od svojih 25 točk je dosegel v tretji četrtini, ko je Golden State naredil ključno razliko in pobegnil San Antoniu. Spet je bil odličen tudi Draymond Green s 17 točkami, 11 asistencami in osmimi skoki, tokrat pa je ospel zadržati tudi jezik za zobmi in tekmo končal brez tehnične napake.

San Antoniu tokrat nič ni šlo od rok, najboljša strelca sta bila Kyle Anderson in LaMarcus Aldridge s po 20 točkami, a žoga v igri tokrat ni krožila tako tekoče, kot je to v navadi pri ekipah Gregga Popovicha in Ostroge so ostale praznih rok. Najbolj vesel je bil trener Bojevnikov Steve Kerr, ki je na svoji 302. tekmi v trenerski karieri prišel do še 250. zmage in postal najmlajši trener v zgodovini, ki je dosegel ta mejnik. Premagal je mentorja Phila Jacksona.

Po koncu srečanja sta se Kerr in Popovich prijateljsko pozdravila, sin Kerra Nick namreč dela pri San Antoniu kot videoanalitik. »Mojega sina kliče vohun, pravi da bi lahko delal za Putina. Med nama so takšne šale vedno prisotne,« je bil razpoložen Kerr, Popovich mu ni ostal dolžan: »Vem, da Nick dela za nas, a sem rekel igralcem, da naj mu zaplenijo telefon, ko smo končali s pripravo na Golden State, ker mu ne zaupam, vem, da bo takoj poročal očetu.«

Kdove, kako je šale dveh izjemnih trenerjev sprejel mlajši Kerr, ki ima s San Antoniom letos veliko dela. Prvi zvezdnik Kawhi Leonard še vedno ni okreval po poškodbi in pojavljajo se govorice, da naj bi bili odnosi med njim in Popovichem načeti, kar je v sezoni, ko igri San Antonia manjka le še zdravi Leonard, da bi bili konkurenčni tudi prvakom, zelo slaba novica za navijače ekipe iz Teksasa.

NBA, izidi:

Brooklyn Nets - New Orleans Pelicans 128:138 (2 podaljška)

Orlando Magic - Milwaukee Bucks 104:111

Philadelphia 76ers - Los Angeles Clippers 112:98

Chicago Bulls - Washington Wizards 90:101

Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers 130:123

Golden State Warriors - San Antonio Spurs 122:105

Phoenix Suns - Denver Nuggets 113:123