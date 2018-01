NBA: Torontu uspel neverjeten povratek, a so prvaki zdržali (VIDEO)

Golden State Warriors so z le 127:125 premagali Toronto Raptors, čeprav so vodili že za 27 točk.

N. Gr.

Toronto - Prvaki iz Oaklanda so odigrali še peto tekmo v le osmih dneh, a se Golden Statu to ni kaj prida poznalo. V prvem polčasu so Torontu odčitali pravo lekcijo in vodili za kar 27 točk, o kvaliteti njihove košarke največ pove kar izjava trenerja Steva Kerra: »V prvem polčasu smo igrali fenomenalno, to je bil najbrž kar najboljši polčas napadalne košarke, ki sem ga videl v življenju.«

Toronto Raptors letos že od začetka sezone igrajo z enim samim ciljem - svetu dokazati, da niso več isti Toronto, ki bo osvojil 3. ali 4. mesto v rednem delu, v končnici pa hitro zaključil svojo pot. V prvem polčasu je spet kazalo, da je med njimi in elito globok prepad, v drugem pa so pokazali svojo moč in vztrajnost. Na krilih zvezdnika DeMarja DeRozana, dosegel je 42 točk ob dobrem metu iz igre (17/31) in skorajda poskrbel za preobrat, na koncu se je roka na prostih metih zatresla tudi povratniku po poškodbi Stephu Curryju, a sta Torontu zmanjkali pičli dve točki za veliko zmago nad prvaki.

DeRozan je bil po koncu tekme jezen, saj je šlo nekaj zelo sumljivih sodniških odločitev v prid prvakov. »Res ne vem, kako je to mogoče. Na parketu sem se počutil, kot da igram proti osmim naenkrat. Nekaj sodniških odločitev danes je bilo enostavno groznih,« je besnel, pridružil pa se mu je tudi trener domačih Dwane Casey: »Neverjetno je, da ti sodnik odvrne: 'Nisem videl.' ali pa 'Ni bila moja poteza' ...«

Pri Golden Statu so hvalili tekmece za preobrat, kar je z novo zmago v žepu mnogo lažje, kot bi bilo ob porazu.» V drugem polčasu so igrali naravnost neverjetno. Ob polčasu smo vedeli, da se ne bodo kar predali. A nismo si mislili, kakšen niz jim bo uspel,«" je komentiral Curry.

Oklahoma je uspela streti odpor Charlotte Hornets za zmago s 101:91, Russell Westbrook je dosegel 25 točk in 10 skokov, Paul George 17 in Carmelo Anthony sedem točk. Velika trojica Thunder še vedno ni našla recepta, kako učinkovito igrati skupaj, čeprav je v ligi NBA minilo že pol sezone. Washington Wizards so se mučili z Brooklynom, a na koncu vseeno slavili, veselo je bilo tudi v San Antoniu. Spurs so pozdravili dobro igro Kawhija Leonarda po povratku po poškodbi, dosegel je 19 točk in osem skokov, Spurs pa iz tekme v tekme izgledajo bolj nevarni in pripravljeni na končnico.

Liga NBA, izidi:

Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers 101:107 (podaljšek)

Los Angeles Clippers - Sacramento Kings 126:105

Charlotte Hornets - Oklahoma City Thunder 91:101

Toronto Raptors - Golden State Warriors 125:127

Washington Wizards - Brooklyn Nets 119:113 (podaljšek)

Chicago Bulls - Detroit Pistons 107:105

San Antonio Spurs - Denver Nuggets 112:80