NBA: Towns s 56 točkami v zgodovino Minnesote (VIDEO)

Minnesota - Podobno kot Miami z Goranom Dragićem na vzhodu se tudi košarkarji Minnesote v zahodni konferenci še borijo za napredovanje v izločilne boje lige NBA. S sinočnjo zmago pred 16.183 gledalci v domači dvorani Target Center s 126:114 nad eno najmanj prepričljivih zasedb v sezoni Atlanto so naredili še en korak v pravo smer, njihov uspeh pa je imel nespornega junaka, domala neustavljivega Karl-Anthonyja Townsa. Njegovih 56 točk (prosti meti 12:15, za dve 13:24, trojke 6:8) je namreč franšizni rekord v zgodovini tekmovanja.

Prvič prek 50

Dvaindvajsetletni 213 centimetrov visoki center, ki ima (po materini strani) tudi potni list Dominikanske republike, dokazuje, da ni bil brez razloga izbran za novinca leta v sezoni 2015/16. Sinoči je v svojo statistiko v kar 41 minutah na parketu vpisal še 15 skokov, štiri asistence in eno blokado, privoščil pa si je dve izgubljeni žogi. Towns je prvič v karieri presegel magično mejo 50 točk in se veselil 63. dvojnega dvojčka doslej. »Vsi so mi govorili: še osem točk, še šest točk do mejnika ... A nisem pretirano razmišljal o tem. Le iskal sem pot do zmage,« je povedal nesporni prvi junak dvoboja.

