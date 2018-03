NBA: že 50. zmaga Toronta v sezoni in deveta zapored (VIDEO)

J. P.

New York - Razigrani košarkarji Toronta so se kot prvi v vzhodni konferenci lige NBA dokopali do okrogle petdesete zmage v sezoni (na zahodu se je to že pred dnevi posrečilo Houstonu in branilcu lovorike Golden Statu), potem ko so bili sinoči na gostovanju pred 16.654 gledalci v Barclays Centru s 116:102 boljši od Brooklyna, ki je moral še štirinajstič v zadnjih 16 dvobojih na kolena. Vendar pa še na začetku tretje četrtine še zdaleč ni dišalo po takšnem razpletu.

Torontov zaostanek 15 točk

Vodilna zasedba vzhoda, ki si je že predčasno zagotovila tudi napredovanje v izločilne boje, je namreč tedaj zaostajala za velikih 15 točk (59:74), nato pa so si gostitelji privoščili skoraj triinpolminutni strelski mrk, kar je moštvo Toronta odprtih rok unovčilo in v hipu izenačilo, dve zaporedni trojki je prispeval Fred VanVleet. Brooklyn je nazadnje vodil v zadnji četrtini s 93:92, odtlej so na parketu zagospodarili gostje, ki so zmago, že deveto zapovrstjo, v finišu potrdili z delnim izidom 11:0.

Russell izenačil Carterjev rekord

Pri Torontu se je z dvojnim dvojčkom za 26 točk in 14 skokov izkazal 213 centimetrov visoki litovski center Jonas Valančiunas, medtem ko je Kyle Lowry prispeval po enajst točk in asistenc. V vrstah poražencev je bil neustavljiv D'Angelo Russell z 32 točkami, nanizal je tudi kar sedem trojk. Že v prvi tretjini je nabral neverjetnih 24 točk (večino s trojkami), kar je izenačenje klubskega rekorda Vincea Carterja iz aprila 2005 proti Bostonu! Brooklyn je v medsebojnih obračunih s Torontom izgubil že enajstič zapored.

IZIDI LIGE NBA

Philadelphia 76ers : Indiana Pacers 98:101

Washington Wizards : Minnesota Timberwolves 111:116

Atlanta Hawks : Oklahoma City Thunder 107:119

Brooklyn Nets : Toronto Raptors 102:116

New York Knicks : Dallas Mavericks 97:110

Chicago Bulls : Los Angeles Clippers 106:112

New Orleans Pelicans : Charlotte Hornets 119:115

San Antonio Spurs : Orlando Magic 108:72

Utah Jazz : Detroit Pistons 110:79

Phoenix Suns : Cleveland Cavaliers 107:129

Los Angeles Lakers : Denver Nuggets 112:103