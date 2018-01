NBA: Zmaga Miamija proti Charlotte, pet točk Dragića

A. V.

Miami - Košarkarji Miami Heat so vpisali še 28. zmago v tej sezoni severnoameriške lige NBA za četrto mesto v razvrstitvi vzhodne konference. Floridska vročica je doma premagala ekipo Charlotte Hornets s 95:91. Ljubljančan Goran Dragić je v 23 minutah tekme dosegel pet točk in štiri podaje, ob dveh izgubljenih žogah in metu iz igre 2:8.

Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance je zgrešil vse tri mete za tri točke (0:3) ter je zadel le en prosti met iz štirih poskusov (1:4). Dragić v zadnji četrtini ni igral.

Prvi strelec Miamija je bil Josh Richardson z 19 točkami, Wayne Ellington se je ustavil pri 17 točkah. Ellington je zadel tudi trojko, s katero je štiri sekunde pred koncem za končni izid. Pri gostih se je izkazal Kemba Walker s 30 točkami. Miami je na začetku tretje četrtine zaostajal za 15 točk (60:75).

Košarkarje s Floride v noči na torek čaka gostovanje pri Dallasu. Miami je z 28 zmagami in 21 porazi na četrtem mestu lestvice vzhodne konference lige NBA. Na tretjem mestu so aktualni podprvaki Cleveland Cavaliers z enakim številom zmag, a z dvema porazoma manj.

NBA

Miami Heat - Charlotte Hornets 95:91

(Goran Dragić: 5 točk, 4 podaje, 1 skok v 23 min. za Miami)

Detroit Pistons - Oklahoma City Thunder 108:121

Indiana Pacers - Orlando Magic 114:112

Atlanta Hawks - Washington Wizards 104:129

Golden State Warriors - Boston Celtics 109:105

Minnesota Timberwolves - Brooklyn Nets 111:97

Denver Nuggets - Dallas Mavericks 91:89