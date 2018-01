Nova drama in še en poraz

Ljubljana – Po štirih zaporednih porazih v ligi ABA so košarkarji Petrola Olimpije pričakovali, da bodo končno prišli na svoj račun. Zaman. V Stožicah so izgubili tudi z Mego Bemaxom, ki so jo na prvi tekmi v Srbiji premagali s 86:77, in se z izkupičkom 5:10 še bolj približali dnu lestvice. Po 15 od skupno 22 kol je za njimi le skopski MZT (2:13), ki je najresnejši kandidat za izpad.



Le 22 ur po koncu dvoboja s Heliosom, ki jim je prinesel uvrstitev na finalni turnir pokala Spar, so morali Ljubljančani iztisniti iz sebe preostale atome moči. Proti mladi, a izjemno agresivni zasedbi iz Sremske Mitrovice, so v prvih 38 minutah zadnjič zaostajali z 9:10, saj so znali uveljaviti svoje adute. Veliko dela so opravili tudi v obrambi in med drugimi večji del omejili slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja, ki je do včeraj dosegal 13,3 točke na tekmo, tokrat pa v uvodnih 20 minutah le dve. Lepo prednost so si priigrali že pred polčasom (34:22), a zaradi padca zbranosti in pretirane usmeritve dirigenta Talorja Battla v neuspešne posamične akcije omogočili Megi Bemaxu, da je primanjkljaj prepolovila že do glavnega premora.



Poduk ni dolgo trajal in po vodstvu s 46:33 so Olimpijini košarkarji znova zašli v težave. Tepli so jih izgubljeni skok (38:43), le 59-odstotni izkoristek prostih metov, vse manj nevarnih strelcev in popuščanje pri obrambnih nalogah, kar so gostje izkoristili. Pod vodstvom branilca Nikole Rebića so dobili zadnjo četrtino kar s 27:15, pri 64:62 pa je Kostja Mushidi zapečatil usodo domačega moštva z dvema trojkama in dodatnim prostim metom. Domen Lorbek ni mogel nadomestiti zamujenega.



V ligi Nova KBM se bosta danes pomerila lanska finalistka Rogaška, ki tudi zdaj zaseda 2. mesto na lestvici za Sixtom Primorsko, in Krka, ki je doslej zbrala le zmago manj. Slatinčane je med tednom okrepil srbski krilni center Branislav Đekić, zato optimistično pričakujejo tretje soočenje z Novomeščani v sezoni. Na prvi tekmi so bili uspešnejši s 85:72, a so v dvoboju 2. lige ABA izgubili v domači dvorani s 83:84. Krkin trener Simon Petrov napoveduje: »V naslednjih 15 dneh nas čaka sedem pomembnih tekem. Košarkarji Rogaške so bolj izkušeni od naših in odlično mečejo z večje razdalje, zato bomo morali igrati pametno.«



Liga ABA, 15. kolo – Union Olimpija : Mega Bemax 69:76 (54:49, 36:30, 18:15 – Radulović 8, Tratnik 6, Oliver 8, Špan 7, Badžim 4, Morgan 10, Lorbek 16, Battle 2, Hrovat 8; Mushidi 11, Rebić 19, Sinovec 7, Čančar 9, Bitadze 12, Lazić 9, Koprivica 5, Fundić 4), MZT : Igokea 68:77, Partizan : Zadar 95:87, FMP – Mornar nočna tekma; danes: Cedevita – Cibona (17); ponedeljek: Budućnost – Crvena zvezda (17).



Pari 11. kola lige Nova KBM, danes: Šentjur – Sixt Primorska (19), Zlatorog – Šenčur GGD (19), Krka – Rogaška (19), Ilirija – Helios Suns (20); nedelja: Hopsi Polzela – Petrol Olimpija (19).