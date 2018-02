Novinca potopila oba lanska finalista

Ljubljana – Na lanskem sklepnem turnirju pokala Spar je Krka ostala brez četrte zaporedne lovorike po podaljšku odločilnega dvoboja z Olimpijo, letos je tako kot branilka naslova obtičala že v polfinalu. Premočna sta bila Šenčur GGD in Sixt Primorska, ki sta se prvič uvrstila med najboljšo četverico, a imata dovolj izkušenih mož, da bi lahko jutri ob 16.30 uprizorila zelo zanimiv finale.



Šenčur GGD, četrta zasedba uvodnega dela DP, si je uspeh prislužil tako z natančnostjo kot s srčnostjo. Njegovi košarkarji so zadeli kar 14 trojk (Jan Rebec 6:9, Miljan Pavković 3:6, Nejc Martinčič 3:8) s celo boljšim izkoristkom kot pri metih za dve točki (48:46 %). Izkazali so se tudi pri skoku, ki so ga dobili s 36:25 predvsem po zaslugi Dina Murića (12). Z odločnim moštvenim pristopom so nadomestili slabši dan najbolje ocenjenega igralca DP Smiljana Paviča, ki se ni vpisal med strelce in je zaradi težav z osebnimi napakami presedel celotno zadnjo četrtino.



Bolje so sicer začeli Novomeščani in vodili s 23:10, a izgubili niti igre sredi tretjega dela. Njihova obramba ni bila kos rafalom gorenjskega moštva, ki je v 27. minuti prevzelo pobudo s 55:53. Krkin zadnji juriš je celo deloval kot bumerang, saj je Šenčur GGD brez večjih težav večal naskok vse do 86:73, ko so njegovi navijači začeli proslavljati največji uspeh v zgodovini kluba. Še pomembnejša tekma pa jih čaka v jutrišnjem velikem finalu.



»Še enkrat smo dokazali, da je v življenju vse mogoče, če se razumeš s soigralci in se boriš. Zaslužili smo si zmago, čestitke si zaslužijo vsi člani moštva in naši zvesti privrženci,« je poudaril Dino Murić, ki je pokal osvojil že v Olimpijinem dresu, v Šenčurjevem pa dokazal, da si je opomogel po hudih težavah s kolenom. Njegov trener Rade Mijanović je poskusil odgovoriti na vprašanje, odkod njegovim košarkarjem toliko strelskega navdiha: »Veliko je odvisno od tekmeca. Krka nam je dovolila nekaj neoviranih metov in dobili smo krila. Samozavest pa smo si dodatno okrepili z dobro obrambo, nikakršnih genijalnih zamisli ni bilo.« Krkin strateg Simon Petrov je bil kratek: »Igrali smo veliko preslabo v obrambi.«



Še lažje delo se je obetalo Sixtu Primorski z Olimpijinimi košarkarji, ki niso vodili niti za sekundo. Vodilno moštvo DP je sredi druge četrtine pobegnilo na 29:14 in v 26. minuti povišalo prednost na 54:37, a z desetimi dejavnimi aduti ni moglo nadzorovati preostanka tekme brez težav. Toda ko so se Ljubljančani približali na 60:61 in 68:70, je ohranilo mirno kri.

Krka : Šenčur GGD 82:89 (61:65, 45:37, 27:20)

Dvorana Tivoli, gledalcev 300, sodniki Savić, Zupančič (oba Lj) in Mlakar (Šk. Loka).

Krka: Šiška 7, Marinelli 8, Bratož 10 (6:6), Cinac 21 (6:7), Dimec 18 (4:5), Jošilo 4 (2:2), Kovačevič 11 (1:1), Fifolt 3 (1:1); Šenčur GGD: Murić 17 (4:6), Rizvić 15 (7:7), Martinčič 11, Pavič (0:2), Gorjanc 5 (2:2), Blair 5 (1:2), J. Rebec 20 (0:1), Varagić 4 (2:2), Pavković 12 (3:3).

Met za dve: Krka 19:35 (54 %), Šenčur GGD 14:30 (46 %); za tri: Krka 8:22 (36 %), Šenčur GGD 14:29 (48 %); skoki: Krka 25 (20+5), Šenčur GGD 36 (25+11).

Sixt Primorska : Petrol Olimpija 74:70 (57:52, 41:31, 21:13)

Gledalcev 700, sodniki Krejić (Kr), Kranjc (Lim) in Španič (Po).

Sixt Primorska: M. Rebec 6, Ferme 4 (1:2), Čakarun 7 (1:2), Joksimović 11 (2:2), Mulalić 18 (7:7), Kosi, Zupan 6 (1:2), Hodžić 2, Vujasinović 10 (3:4), King 6; Petrol Olimpija: Oliver 12 (2:4), Špan 2 (2:2), Bubnić 9 (3:5), Badžim 18 (1:1), Morgan 7 (1:2), Battle 5, Hrovat 12 (4:4), Begić 5 (3:6).

Met za dve: Sixt Primorska 19:34 (55 %), Petrol Olimpija 12:30 (40 %); za tri: Sixt Primorska 7:22 (31 %), Petrol Olimpija 10:33 (30 %); skoki: Sixt Primorska 36 (26+10), Petrol Olimpija 34 (19+15).