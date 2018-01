Obramba in skok šepata, a še bolj napad

Ljubljana – Pičli dve zmagi ločita košarkarje Petrola Olimpije od zadnjega mesta v ligi ABA in prav toliko od mest, ki v skupini C vodijo v osmino finala Fibine lige prvakov. Nelogičen je tudi trend – v LP so dobili tri od zadnjih štirih tekem, v regiji klonili šestkrat zapored –, vendar ga bodo drevi poskusili izkoristiti proti Estudiantesu.



Pred poltretjim mesecem so Ljubljančani prišli do prve zmage v Fibinem tekmovanju sredi Madrida, potem ko je kar pet njihovih igralcev doseglo dvomestno število točk, moštvo pa se je tudi izkazalo s čvrsto obrambo in gostiteljem dovolilo doseči le 75 točk. Po zadnjih uspehih nad Roso Radomom, Strasbourgom in Bayreuthom zato še zdaleč ni bogokletno razmišljati o podaljšanju niza v revanši s trenutno 12. zasedbo španske lige, ki je v 16 kolih doživela devet porazov (v nedeljo je ugnala Andorro z 81:72), toda vprašanje je, če se lahko Olimpija s takšnim naborom košarkarjev spusti s polnim plinom v odločilno obdobje na štirih frontah hkrati. Pred moštvom je še šest kol v ligi ABA, v katerih se bo poskusilo odlepiti od zadnjega MZT in nevarnosti, da bi prvič izpadlo, od 16. do 18. februarja ga čaka finalni turnir pokala Spar, nato še začetek lige Nova KBM za prvaka, v kateri bo že šlo zares ...



Iz besed Olimpijinega trenerja Zorana Martiča ni težko razumeti, da se zaveda »razčetverjenosti« zasedbe: »Dobra igra na prvi tekmi z Estudiantesom nas seveda zavezuje, da v Stožicah poskusimo igrati čim bolje. Razumem, da gledalci želijo videti dobre predstave v ligi prvakov, zato bomo poskusili prikazati stvari, ki jih trdo vadimo na treningih. Vsekakor pa bomo potisnili v ospredje kakšnega košarkarja, ki smo mu namenili počitek na prejšnjih tekmah. Dvoboj bomo izkoristili za čim boljšo pripravo na naslednje nastope.«



Martič od prevzema krmila ponavlja, da sta najšibkejši Olimpijini točki obramba in skok. Toda po defenzivnem učinku je 4. v osemčlanski skupini LP (prejema 79,4 točke) in 7. v ligi ABA (83,3), medtem ko je po napadalnem izkoristku zadnja tako v svoji evropski skupini s 74,3 točke kot na regionalni ravni (77,9). Res pa je, da se marsikateri uspešni napad začne s čvrsto obrambo in z dobrim skokom.



Pari 11. kola LP v skupini C, danes: Petrol Olimpija – Estudiantes (20), Rosa Radom – AEK (18.30), Bayreuth – Banvit (20), Strasbourg – Umana Venezia (20.30); vrstni red: Banvit 7:3, Estudiantes, Umana Venezia in Bayreuth po 6:4, Strasbourg in AEK po 5:5, Petrol Olimpija 4:6, Rosa Rasom 1:9.