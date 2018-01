Okorn ni več trener zmajev, zamenjal ga je Martič

Do razdrtja sodelovanja je prišlo zaradi prevelike nasičenosti v odnosih med igralci in glavnim trenerjem.

J. P.

Ljubljana - Iz košarkarskega prvaka Petrola Olimpije so sporočili, da so z današnjim dnem sporazumno razdrli sodelovanje z dosedanjim trenerjem Gašperjem Okornom, na njegovega naslednika pa ni bilo treba čakati dolgo - to je postal Zoran Martič, ki je svojčas že vodil klubski podmladek (med letoma 1993 in 1997), v članskem moštvu pa je bil v obdobju 2008-2010 pomočnik trenerja. Na klopi zmajev bo sedel že pojutrišnjem v dvoboju lige prvakov, na gostovanju pri nemškem Bayreuthu.

Kot glavni razlog prekinitve pogodbe tako klub kot Okorn navajata preveliko nasičenost v odnosih med igralci in glavnim trenerjem, kar je zagotovo posledica nastopanja na treh frontah. Okorn je največji pečat pustil v minuli sezoni, ko je s sodelavci in igralci po osmih letih vrnil ligaški naslov v Ljubljano. Petrol Olimpija je tedaj osvojila tudi pokalno lovoriko in pred začetkom te sezone še superpokalno. »Klub se trenerju Okornu zahvaljuje za korektno delo in mu hkrati želi veliko sreče in uspeha v nadaljnji trenerski karieri,« so zapisali v taboru državnih prvakov.

Dvainpetdesetletni Martič je edini slovenski košarkarski trener z dvema odličjema z izbrano vrsto, najprej je bil na evropskem prvenstvu do 22 let v Trapaniju leta 1998 drugi, dve leti pozneje pa z izbrano vrsto do 20 let v Brnu še prvi. Vodil je mnoge klube tako doma (Krka, Slovan, Zlatorog, Helios, Kraški zidar, Škofja Loka, Rogla) kot na tujem (madžarska Szolnok in Kormend, ciprski Apoel, ukrajinski Himik, črnogorska Budućnost, makedonski MZT). Nazadnje si je za kratko kruh služil na Kitajskem, pred tem pa sezono in pol v poljskem Sopotu.