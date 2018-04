Olimpija pohitela med elitno četverico

Ljubljana – Z gladkim uspehom nad Heliosom si je Petrol Olimpija že tri kola pred koncem lige Nova KBM za prvaka kot prva priigrala mesto v polfinalu končnice. Zelo blizu mu je tudi Sixt Primorska, ki potrebuje še eno zmago, pomemben korak kvišku pa je napravila Rogaška, saj je ugnala Krko in se povzpela na tretje mesto.



Olimpijini košarkarji so si zagotovili dostojno revanšo za poraz pred mesecem dni v Domžalah (73:87) že v prvih dvajsetih minutah. S koši Devina Oliverja (do polčasa 16 točk) in s širokim naborom adutov so hitro vsilili svoj ritem igre, v 13. minuti vodili s 34:16 in dosegli 50 točk do glavnega premora. Njihova prednost se je nadaljevanju dodatno povečala vse do +35 (81:56), saj so Domžalčani očitno varčevali z močmi za naslednje bitke za uvrstitev v polfinale. Ljubljančane medtem čaka zahteven spored na poti do želene št. 1 pred začetkom končnice. Gostovali bodo pri Sixtu Primorski in Rogaški ter doma pričakali Šenčur GGD.



»Potek tekme smo nadzirali od prve do zadnje minute in prišli do zaslužene zmage. Najtežje in najpomembnejše tekme pa šele prihajajo,« je poudaril Olimpijin trener Zoran Martič, njegov domžalski kolega Jovan Beader pa je priznal: »Olimpija je bila veliko boljša. Imel sem občutek, da naši fantje niso verjeli v uspeh že ob odhodu iz Domžal. Nova priložnost nas čaka v soboto proti Rogaški, po našem današnjem porazu in zmagi Slatinčanov pa o svoji usodi ne odločamo več sami.«



Veteran zadel, ko je šlo zares



Rogaška je proti Krki vodila s 24:6 in 38:19 ter že v prvi četrtini zadela šest trojk, a ni zdržala peklenskega ritma in gostje so si ji s serijo košev Saša Zagorca vse bolj bližali. Štiri minute in pol pred koncem so tudi prevzeli vodstvo z 71:70, toda domači košarkarji so se pravočasno odzvali. Mitja Nikolić je s svojo tretjo trojko poskrbel za vodstvo z 78:75 dve minuti pred koncem, 40-letni veteran Dragiša Drobnjak pa je minuto pozneje še petič (5:9) zadel za tri točke in uspešno končal nasprotni napad, s čimer so šli upi Novomeščanov po zlu. Če bodo na koncu na lestvici izenačeni z Rogaško, bodo vendarle v prednosti, saj so jo v domači dvorani prekosili za 18 točk.



Trener Slatinčanov Damjan Novaković je ocenil: »Začeli smo dobesedno fantastično. V napadu smo bili razigrani in hitro ustvarili razliko. V tretji četrtini nam je popustila osredotočenost, zato smo Krki dovolili nekaj odprtih metov, ki jih je izkoristila. V finišu smo se vnovič zbrali, zaigrali boljše in zanesljivo dobili tekmo.« Krkin strateg Simon Petrov je bil kratek, a jedrnat: »Premehko smo odprli tekmo in omogočili gostiteljem, da so nam pobegnili. Potem smo jih dolgo lovili in celo ujeli, a pri tem porabili preveč moči, da bi lahko pametno odigrali zadnje minute.«



Sixt Primorska se je v tej sezoni prepričala, kako nevarna je lahko Ilirija. Brez štirih poškodovanih mož pa je tokrat zdržala le do polčasa. V 24. minuti so Koprčani že vodili z 58:42.