Olimpija št. 1 po osmih letih ali Sixt prvič doslej?

Ljubljana – Spored lige Nova KBM za prvaka tri kola pred začetkom končnice prinaša veliki derbi v Kopru med Petrolom Olimpijo in Sixtom Primorsko, ki se potegujeta za prvo mesto v rednem delu prvenstva, in še dva pomembna dvoboja. Tretja Rogaška in četrta Krka si namreč še nista zagotovili mesta v polfinalu, drevi pa se bosta merili s tekmecema, ki ju želita iz njega spodriniti.



Z visoko zmago nad Koprčani pred štirimi tedni v Stožicah (85:56) so Olimpijini košarkarji dodatno oplemenitili točko naskoka na lestvici, ki pa vendarle ni nenadomestljiva. Kajti četudi bi danes klonili z manj kot 29 točkami razlike, bi morali v preostalih dveh kolih presneto dobro paziti. Že v ponedeljek se bodo v gosteh pomerili z Rogaško, s katero so v zadnjih dveh sezonah izgubili kar šestkrat (letos zaostajajo z 1:2), v četrtek pa bodo za konec pričakali Šenčur GGD. Sixt Primorska se bo v zadnjih dveh kolih pomerila z istima tekmecema, le da bo gostovala v Šentjurju in se s Slatinčani udarila v domači Bonifiki.



Koprčani so izjemno motivirani pred zadnjim vrhuncem sezone, ki ima zanje zgodovinske razsežnosti. Prvič so osvojili pokal Spar, uvrstili so se v finale 2. lige ABA in doživeli ognjeni krst v slovenski ligi za prvaka, zdaj so le korak od debija v končnici. Zato bodo danes zagotovo storili vse, da bi se karseda dostojno oddolžili Ljubljančanom za daleč najhujši poraz v sezoni. »Veselimo se dvoboja s prvaki. Tako energijsko kot tudi telesno bomo morali biti na zelo visoki ravni, da bi jih lahko premagali. Olimpija je največji favorit za vnovično osvojitev naslova, storili pa bomo vse, da bi obe točki tokrat ostali na Obali,« razmišlja trener Sixta Primorske Jurica Golemac.



Pokalni poraz še vedno skeli



Pri Petrolu Olimpiji medtem ocenjujejo, da s stožiškimi +29 še niso poravnali vseh letošnjih računov, prav tako ne s skupnim vodstvom z 2:1 v tekmah DP. Še vedno jih namreč skeli poraz v pokalnem polfinalu v Tivoliju, ki je prekinil ritem zmag gostiteljev v derbijih s Koprčani. Strateg Ljubljančanov Zoran Martič poudarja: »V finišu bo pomembna sleherna tekma, saj se pet moštev bori za tri mesta v polfinalu. Mi smo si ga že priigrali, vendar naše izhodišče še ni določeno, zato si bomo pred začetkom končnice poskusili zagotoviti karseda visok položaj.«



Zgodovina se je resda poigrala z Olimpijo na najrazličnejše načine. Lani je bila šele 4. nosilka končnice, a osvojila lovoriko po osemletnem čakanju. Leta 2015 je bila št. 2, a se poslovila že četrtfinalu, kot prva pa je nazadnje vstopila v izločilne boje daljnega leta 2010, a klonila v odločilni peti tekmi finala s Krko na domačem parketu.



Pari 12. kola lige za prvaka, danes: Sixt Primorska – Petrol Olimpija (18), Krka – Šenčur GGD (19), Šentjur – Ilirija (19), Helios Suns – Rogaška (20); vrstni red: Petrol Olimpija 9:2, Sixt Primorska 8:3, Rogaška 7:4, Krka 6:5, Helios Suns in Šenčur GGD po 5:6, Ilirija 2:9, Šentjur (-1) 2:9.