Omić vrhunski, Dončić še boljši za zmago Reala

A. V., STA

Beograd - Za Slovence osrednji dvoboj 29. kroga košarkarske evrolige se je odvil v Beogradu, kjer sta se tudi ob obisku številnih slovenskih navijačev pomerila Crvena zvezda in madridski Real. Zmagal je slednji z 82:79, pri čemer je odločilno trojko za zmago Špancev dosegel prav Luka Dončić 0,9 sekunde pred koncem tekme.

Tekma v Beogradu je bila zelo zanimiva, nenazadnje je Alen Omić z zabijanjem 5,9 sekunde pred koncem izid izenačil na 79:79, nato pa je na sceno stopil Dončić, ki je s preigravanjem iz igre v vrgel svojega čuvaja in neoviran zadel trojko za zmago.

Dončić je tekmo končal s statističnim indeksom 35, dosegel je 24 točk, devet skokov, štiri podaje in imel štiri ukradene (ter sedem izgubljenih) žoge. Dončič je tako šestič v karieri in četrtič v sezoni postal MVP kroga (dvakrat je bil tudi MVP kroga končnice). To je njegov že peti statistični indeks 35 ali več v tej sezoni.

Vrhunsko tekmo je odigral tudi Omić, ki je dosegel 25 točk in 10 skokov ter imel indeks 30. S točkami in indeksom je dosegel svoja rekorda v evroligi. Pri Realu je drugi slovenski reprezentant Anthony Randolph dodal sedem točk, pet skokov in ukradeno žogo.

Žalgiris Bena Udriha je porazil vodilni moskovski CSKA s 85:73, pri čemer je Udrih dosegel devet točk, tri skoke in ukradeno žogo.

Evroliga, 29. kolo, petkove tekme

Unicaja Malaga - Olympiacos Pirej 87:85

Crvena zvezda - Real Madrid 79:82

(Alen Omič 25 točk, 10 skokov za Crveno zvezdo)

(Luka Dončić 24 točk, 9 skokov, 4 podaje, 3 ukradene žoge za Real)

(Anthony Randolph 7 točk, 5 skokov, ukradena žoga za Real)

Žalgiris Kaunas - CSKA Moskva 85:73

(Beno Udrih 9 točk, 3 skoki, ukradena žoga za Žalgiris)

Panathinaikos Atene - Valencia 75:56

Lestvica:

1. CSKA Moskva 29 23 6 2583:2296 52

2. Fenerbahče Istanbul 29 21 8 2298:2125 50

3. Olympiacos Pirej 29 19 10 2199:2183 48

4. Real Madrid 29 18 11 2470:2289 47

5. Panathinaikos Atene 29 18 11 2247:2204 47

6. Žalgiris Kaunas 29 17 12 2337:2309 46

7. Baskonia Vitoria 29 16 13 2408:2292 45

8. Himki Moskva 29 16 13 2256:2266 45

9. Maccabi Tel Aviv 29 13 16 2356:2443 42

10. Valencia 29 11 18 2249:2336 41

11. Unicaja Malaga 29 12 17 2277:2363 41

12. Crvena zvezda Beograd 29 11 18 2252:2323 40

13. Brose Bamberg 29 11 18 2221:2340 40

14. Armani Olimpia 29 10 19 2320:2448 39

15. Barcelona 28 9 19 2263:2239 37

16. Anadolu Efes 29 6 23 2240:2451 35