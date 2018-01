Petrol Olimpija brez možnosti proti Estudiantesu

N. Gr., STA

Ljubljana - Ljubljančani niso ponovili uspeha iz prejšnjega kroga, ko so prvič pod vodstvom Zorana Martiča presenetili Bayreuth v gosteh in zmagali za točko. Pred tekmo s Španci so razmišljali o ponovitvi uspeha proti tej ekipi, saj so jeseni slavili v Madridu (81:75), a danes so bili daleč od zmage.

Martič je zaradi preobremenjenosti ekipe že ob nastopu službe napovedal, da evropsko tekmovanje ne bo prvi cilj košarkarjev iz Stožic in da bo skušal ponuditi priložnost vsem igralcem, k sicer igrajo nekoliko manj.

Na koncu se mu je načrt nekoliko izjalovil tudi zaradi poškodb, saj je v prvem polčasu ostal brez Domna Lorbka, v drugem pa še brez Talorja Battla.

A tudi brez teh nevšečnosti so bili zeleno-beli večinoma nemočni proti Estudiantesu. Le na začetku, ko so izničili začetni zaostanek in prišli na 13:17, so bili blizu, ko pa je španska ekipa zaigrala boj zbrano, je prednost hitro narasla na deset točk.

Približno takšno razliko so gostje vzdrževali celotno tekmo. Ob polčasu so se domači približali na osem, toda v nadaljevanju se je kmalu pokazalo, da pravih možnosti za zmago ne bodo dobili. Estudiantes je zadržal varno prednost, na koncu pa slavil zanesljivo z 72:57.

Pri domačih - prav danes so iz tabora zmajev sporočili, da se bo v Stožice spet preselil center Mirza Begić - je bil najboljši Jan Špan z 11 točkami, deset jih je dodal Battle.

Ljubljančani so po novem porazu, sedmem v evropskem tekmovanju, ostali v spodnjem delu skupine C brez realnih možnosti za napredovanje med prve štiri.

V naslednjem krogu bodo 24. januarja gostovali pri beneški Umani Reyer Venezii.

Petrol Olimpija : Estudiantes 57:72 (17:26, 31:39, 45:56)

Dvorana Stožice, gledalcev 500, sodniki: Obradović (Bosna in Hercegovina), Davidov (Rsuija), Piloidis (Grčija).

Petrol Olimpija: Kastrati 5, Radulović 2, Tratnik 3 (1:2), Oliver 4, Špan 11 (1:1), Badžim 9, Morgan 8, Lorbek 2, Battle 10 (2:2), Hrovat 3 (1:2).

Estudiantes: Cvetković 7 (1:2), Hakanson 5, Brizuela 3, Vicedo 7 (2:2), Suton 9, Landesberg 9 (1:2), Sola 5, Brown 6 (0:2), Caner Medley 17 (6:7), Arteaga 4.

Prosti meti: Petrol Olimpija 5:7, Estudiantes 12:17.

Met za tri točke: Petrol Olimpija 6:25 (Špan 2, Battle 2, Kastrati, Badžim), Estudiantes 12:35 (Cvetković 2, Landsberg 2, Brown 2, Caner Medley, Hakanson, Brizuela, Vicedo, Suton, Sola).

Osebne napake: Petrol Olimpija 21, Estudiantes 16.

Pet osebnih: /