Petrol Olimpija izgubila še na Primorskem

Košarkarji Petrol Olimpije so v globoki krizi, proti Sixt Primorski so pred 1500 gledalci izgubili z 68:65.

N. Gr., STA

Koper - V obračunu vodilnih ekip lige so se v tesnem razpletu na koncu veselili domačini, ki so imeli v zaključnih trenutkih mirnejše roke in so z novima točkama še utrdili vodstvo na vrhu lestvice državnega prvenstva.

Primorci, ki so si že priborili nastop v ligi za prvaka, so v tekmi z aktualnimi državnimi in pokalnimi prvaki lovili enajsto zmago in jo tudi ujeli, z njo pa so se tekmecem tudi oddolžili za poraz na prvi tekmi (88:77).

Za Olimpijo je že zaigral tudi nova okrepitev Mirza Begić, medtem ko ljubljanski strateg Zoran Martić ni mogel računati na poškodovana Domna Lorbka in Talorja Battla.

Zadnja tretjina dvoboja je bila povsem izenačena, pred tem so domači nekajkrat imeli v rokah že dokaj trdno vodstvo (18:9, 29:20, 41:36), ki pa ga niso zadržali, Ljubljančani so jih po treh četrtinah ujeli pri 51:51.

V zadnji minuti so domači vstopili z minimalno prednostjo, potem pa je Mirko Mulalić zadel trojko in postavil temelje za zmago. Gostje niso odgovorili s košem, so pa po izgubljeni žogi Primorcev nato po zaslugi Jordan Morgana s prostih metov izenačili na 65:65. Toda le pet sekund pred koncem je Matic Rebec zadel trojko, z njo pa spravil Olimpijo v težak položaj. Ostalo ji je le pet sekund, odgovornost je prevzel Roko Badžim, ki pa je met za tri zgrešil in domači so se lahko veselili prestižne zmage.

»Čestitam mojim košarkarjem za zmago. Zahvalil bi se publiki, ki je prišla v tako velikem številu. S končnim rezultatom smo upravičili njihov obisk. Ta zmaga je za nas pomembna predvsem iz psihološkega vidika. Večji del tekme smo bili boljši nasprotnik in zasluženo zmagali,« je tekmo ocenil trener Sixt Primorske Jurica Golemac.

»Menim, da je za nami dobra tekma, ki si je zaslužila naziv derbi kola. Odigrali smo jo solidno, lahko smo zadovoljni predvsem z igro v obrambi in skokom. Imeli smo težave z njihovim metom od daleč, mi pa nismo izkoristili svojih odprtih metov. Na koncu bi se lahko tekma obrnila tudi v našo korist, vseeno pa menim, da je zmaga Primorske zaslužena,« pa je menil Zoran Martić, trener Petrola Olimpije.

Za domače je največ točk, 16, dosegel Mulalić, 13 jih je dal Nejc Zupan, pri poražencih pa je Devin Oliver zbral 14 točk, Morgan pa eno manj. V naslednjem krogu bo Sixt Primorska 27. januarja gostovala pri Rogaški, Petrol Olimpija bo dan pozneje gostila Šenčur Ggd.

Sixt Primorska : Petrol Olimpija 68:65 (18:12, 32:35, 51:51)

Dvorana Bonifika, gledalcev 1500, sodniki: Španič (Postojna), Zupančič (Ljubljana), Mlakar (Škofja Loka).

Sixt Primorska: Rebec 8, Čakarun 10 (0:2), Joksimović 5, Mulalić 16 (1:2), Kosi 2, Zupan 13 (2:3), Hodžič 6, King 8.

Petrol Olimpija: Tratnik 5, Oliver 14 (2:2), Špan 7 (3:3), Bubnič 5, Badžim 11 (6:6), Morgan 13 (3:4), Hrovat 8, Begić 2 (2:2).

Prosti meti: Sixt Primorska 3:7 Petrol Olimpija 16:17.

Met za tri točke: Sixt Primorska 13:25 (Mulalić 5, Zupan 3, Rebec 2, Hodžič 2, Joksimović), Petrol Olimpija 3:16 (Badžim, Bubnić, Tratnik).

Osebne napake: Sixt Primorska 19, Petrol Olimpija 17.

Pet osebnih: Glas (35.)