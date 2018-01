Petrol Olimpija prva na pokalni F4

Košarkarji Petrol Olimpije so v četrtfinalu pokala premagali Helios z 86:65 in se kot prvi uvrstili na zaključni turnir.

N. Gr., STA

Ljubljana -Ljubljana, 4. januarja - Košarkarji Petrola Olimpije so prvi udeleženci zaključnega turnirja pokala Spar v sezoni 2017/18. V današnji povratni četrtfinalni tekmi so premagali Helios Suns s 86:65 in tako nadoknadili minimalen poraz s prve tekme, ki so jo Domžalčani dobili s 97:96.

Ljubljanski košarkarji so tako končali tudi niz šestih tekem brez zmage v različnih tekmovanjih, ki se je vlekel še od konca lanskega leta. Danes so bili gostitelji večji del tekme prepričljivo boljši in si kmalu priborili razliko, ki je tekmeci niso mogli izničiti.

Preostale tri tekmece bodo zmaji dobili šele 18. januarja, ko se bodo končale preostale tekme četrtfinala. Do zdaj sta le Sixt Primorska in Hopsi Polzela odigrala prvo tekmo (79:67), povratna bo 16. januarja, medtem ko bodo Šenčur Ggd in Rogaška ter Zlatorog Laško in Krka svoje tekme odigrali šele med 8. in 18. januarjem.

Izidi, četrtfinale:

- prve tekme:

Helios Suns - Petrol Olimpija 97:96

Sixt Primorska - Hopsi Polzela 79:67