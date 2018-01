Petrol Olimpija se poslavlja od Evrope

Ljubljanski košarkarji so v 13. kolu lige prvakov vpisali deveti poraz, pred AEK so pokleknili z 71:80.

J. P.

Ljubljana - Prihodnji teden na Poljskem, na gostovanju pri Rosi Radomu, bodo košarkarji Petrola Olimpije končali evropsko sezono. Da se ne bo izšlo za nadaljevanje v ligi prvakov, je jasno že lep čas, danes pa so izgubili možnosti tudi za peto oziroma šesto mesto v skupini C, ki bi jim zagotavljalo pomlad stopničko nižje. V 13. kolu so namreč v Tivoliju priznali premoč AEK, ki je bil boljši z 80:71.

»Po dobrem prvem polčasu smo si v nadaljevanju privoščili preveč napak, sploh zaradi slabe komunikacije na parketu. Tekmecu smo dovolili doseganje lahkih košev, tudi v skoku je bil uspešnejši. Nismo sicer igrali slabo, a bo treba še trdo delati na nekaterih podrobnostih. Zdaj bomo imeli nekoliko več časa in malce lažji ritem,« je strnil vtise Jan Špan, ki je bil s 14 točkami drugi najučinkovitejši zmaj. Le točko več je prispeval Gregor Hrovat.

»AEK si je to zmago zaslužil. Želel bi si, da bi bili mi nekoliko boljši v obrambi, 80 prejetih točk je za naše kriterije nekoliko preveč. Imeli smo tudi dobra obdobja v igri, še posebno v prvem polčasu. Že pred dvobojem sem igralcem rekel, da se je drugi del prvenstva začel danes in da želim postaviti standarde, kako bomo igrali, ne glede na to, v kakšni zasedbi bomo prišli na tekmo. V prihodnjih dveh tednih imamo še precej zgoščen urnik, nato pa se bo malo sprostilo in bomo tudi v domačih ligaških obračunih koristili igralce, ki doslej niso bili v kadru,« pa je dodal trener Zoran Martič.

PETROL OLIMPIJA : AEK 71:80 (54:57, 36:33, 18:20)

Dvorana Tivoli, gledalcev 500, sodniki Lanzarini (Italija), Aunkrogers (Latvija), Castillo (Španija).

Petrol Olimpija: Kastrati 7 (3:6), Radulović 2, Tratnik 4, Oliver 13 (1:2), Špan 14 (2:2), Badžim 7, Morgan 5 (1:2), Battle 2, Hrovat 15 (8:11), Sanon 2.

AEK: James 5 (1:2), Green 16 (9:11), Harris 8 (4:6), Xanthopoulos 2, Vasilopoulos 7 (2:2), Atić 2, Larentzakis 10, Mavroeidis 8 (4:6), Kavvadas 2 (2:2), Hunter 20 (4:7).

Prosti meti: Petrol Olimpija 15:23, AEK 26:36.

Trojke: Petrol Olimpija 4:16 (Špan 2, Hrovat, Badžim), AEK 4:13 (Larentzakis 2, Green, Vasilopoulos).

Osebne napake: Petrol Olimpija 30, AEK 21.

Pet osebnih: Morgan (36.).