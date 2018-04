Petrolu Olimpiji edini poraz gostujočih moštev

Ljubljana – Tudi sinočnje nadaljevanje 7. kola lige Nova KBM za prvaka ni bilo prijazno do domačih moštev, toda po treh porazih je niz prekinil Šenčur GGD z zmago nad Petrolom Olimpijo. Košarkarji Krke so uspešno prebrodili še Rogaško Slatino in sami ostali na vrhu lestvice, tik za petami pa jim je tudi Sixt Primorska.



V derbiju kola so Slatinčani doživeli prvi domači poraz v ligi za prvaka, kljub odsotnosti kaznovanih Mitje Nikolića in Dragana Đuranovića ter poškodbi Marka Pajića pa so se ogorčeno upirali letošnjemu pokalnemu prvaku. Vodili so do 22. minute (42:40), nato pa so vse bolj začeli čutiti posledice okleščenega kadra in izgubili drugi polčas s 35:46. Poleg centra Marjana Čakaruna (21 točk in 10 skokov) so bili v nadaljevanju natančnejši zunanji strelci koprskega moštva in na koncu zadeli 11 trojk; Mirko Mulalić in Nejc Zupan po tri.



»Glede na razmere smo odigrali zelo dobro tekmo. V prvem polčasu smo nadzirali potek tekme, nato pa so nam pošle moči, do izraza pa sta prišli tudi 'dolžina' in kakovost ekipe iz Kopra. Kljub temu smo se povsem približali, a zgrešili dva meta za izenačenje in Koprčani so zasluženo prišli do novega uspeha,« je priznal trener Rogaške Damjan Novaković.



Tudi Krka je igrala v valovih ter po vodstvu s 15:5, 32:23 in +7 ob glavnem premoru zaostala z 48:49. Opozorilo ni zaleglo za dolgo in hitro se je stopila tudi prednost Novomeščanov 68:59. Šentjurčani so minuto pred koncem zaostajali le z 80:82, a niso mogli preprečiti šestega zaporednega poraza, saj sta Maj Kovačevič in Domen Bratož potrdila uspeh gostov. »Zadovoljen sem, da nadaljujemo niz zmag. Šentjur je sila neugoden tekmec, kar je dokazal z dvema zmagama proti nam v prvem delu DP in tudi tokrat nam je bil zelo blizu. Na koncu smo imeli tudi nekaj sreče,« je ocenil Krkin strateg Simon Petrov.



V prvem polčasu dvoboja v Šentjurju ni kazalo, da bi lahko Petrol Olimpija zašla v večje težave, čeprav je pogrešala Devina Oliverja. Toda po vodstvu s 36:28 je zašla v težave in gostitelji so pod vodstvom izkušenega Smiljana Paviča pripravili zasuk, ki jim je prinesel prednost 59:50 v 34. minuti. Ljubljančani so poskusili nadoknaditi zamujeno, a s skromnim metom za tri točke 5:22 ter nerazpoloženima Jordanom Morganom (za dve 2:13) in Gregorjem Hrovatom (iz igre 0:6) niso zmogli naloge.