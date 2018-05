Po Kokoškovu kmalu tudi prva glavna trenerka?

Ljubljana – Ko je Igor Kokoškov v četrtek postal prvi neameriški glavni trener v ligi NBA, so se neredki počutili, kot da bi padel berlinski zid. Miselne ovire, ki so preprečevale delo številnim vrhunskim strokovnjakom na oni strani Atlantika, je pač povozil čas. Začelo se je novo obdobje, ki ga bo očitno nadaljeval Ettore Messina, vse bliže glavnemu trenerskemu stolčku pa je tudi prva ženska.



Trenerska tržnica v ligi NBA še nikoli ni bila tako živahna. Potem ko je nekdanji slovenski selektor sprejel novo službo, a hkrati še vedno pomaga Quinu Snyderju, da bi Utah čim bolj namučil prvega nosilca končnice Houston. se je denimo izkazalo, da vendarle ni bil prva Phoenixova izbira. Klubski šefi so najprej poklicali nekdanjega Memphisovega stratega Davida Fizdala, ki je zavrnil ponudbo in raje podpisal štiriletno pogodbo z New Yorkom. Šele nato je prišel na vrsto Kokoškov in pri 46 letih postal 19. trener v zgodovini Sonc, za kar ima nekaj zaslug tudi Aleksandar Džikić. Nekdanji trener Olimpije in Krke, ki je letos popeljal Budućnost do naslova prvaka lige ABA, je bil v letih 2005-07 pomočnik Dwana Caseyja pri Minnesoti in pomagal širiti dober glas o svojem srbskem rojaku, ki je bil takrat zaposlen v Detroitu.



Casey zdaj že sedem sezon vodi Toronto. Letos ga je popeljal do prvega mesta v vzhodni konferenci, a zelo ceni Kokoškova. »Ko sem v svoj štab sprejel Alexa Džikića, me je kmalu spoznal z Igorjem. Prepričal sem se, kako bogato je njegovo znanje, in verjamem, da je Phoenix povlekel odlično potezo. Ligi NBA bo dal dodatno razsežnost, saj jo bo obogatil s svojim mednarodnim pogledom na košarko, in verjetno bo odprl vrata novim Evropejcem. Želim mu veliko sreče, izjema bosta dve tekmi na sezono, ko se bosta srečali najini moštvi,« poudarja izkušeni 61-letni trener, ki je v letih 1989-94 deloval na Japonskem.



Popovich brez pomočnikov?



Ettore Messina je z bolonjskim Kinderjem in moskovskim CSKA štirikrat osvojil naslov prvaka evrolige in po številu lovorik zaostaja le za Željkom Obradovićem (9), Italijo je popeljal do srebra na EP 1997, bil je svetovalec pri LA Lakers, za seboj ima tudi štiri sezone v San Antoniu, kjer je pomočnik najbolj spoštovanega stratega zadnjega desetletja Gregga Popovicha. In ko je »Popu« pred poltretjim tednom umrla soproga Erin, je Italijan vodil moštvo v zadnjih treh tekmah dvoboja končnice z Golden Statom. Šele pri 58 letih pa so se mu začele ponujati možnosti, da bi se povzpel stopničko višje.



Trenerja še vedno iščejo v Orlandu, Atlanti, Charlottu in Milwaukeeju in prav vsi kot zrelega kandidata omenjajo strokovnjaka iz Catanie. Najresneje naj bi se zanj ogrel novi Charlottov predsednik Mitch Kupchak, ki je v sezoni 2011/12 pripeljal Messino k LA Lakers, zato utegne liga NBA dobiti še drugega evropskega trenerja za glavnim krmilom moštva. Košarkarska evolucija pa s tem še zdaleč ni rekla zadnje besede, morda je na pragu celo prava revolucija.



Osebnost zadnjih dni je Becky Hammon, nekdanja odlična košarkarica, ki je kar 16 sezon igrala v ženski poklicni ligi WNBA, zadnjih osem za ekipo San Antonio Stars. Igralsko kariero je prekinila šele ob povabilu Gregga Popovicha, naj se hkrati z Messino pridruži Ostrogam in postane prva redno zaposlena pomočnica v moški ligi NBA. Zdaj utegne »Pop« pri 69 letih ostati brez obeh glavnih asistentov na en mah, saj je Milwaukee povabil Hammonovo na pogovor za spraznjeno mesto prvega trenerja.



Moštvo je ob začetku zadnje sezone vodil Jason Kidd, ki se je moral posloviti že konec januarja. Do izpada v prvem krogu končnice (s 3:4 proti Bostonu) je za taktirko poprijel Joe Prunty. Pred odprtjem nove dvorane v Milwaukeeju in dokončnim razcvetom Giannisa Antetokounmpa pa so apetiti še toliko večji in 41-letna Hammonova bi bila zanimiv dodatek. Ne nazadnje ima zelo zanimivo poreklo. Preden so jo izbrali za eno od 15 najboljših košarkaric vseh časov, je igrala za ZDA in tudi za Rusijo na OI 2008 in EP 2009.