Po zmagi z 20:0 Rogaška s Krko

Ljubljana – Današnje 11. kolo košarkarske lige za prvaka je imelo žalosten uvod. Sobotno tekmo Šentjur – Rogaška, prekinjeno pri 51:58 v 31. minuti, je komisar lige Boris Majer registriral z izidom 0:20, Šentjurčani pa so ostali tudi brez točke za »sodelovanje«. Podoben administrativni razplet je nazadnje prinesel april 2015, ko je Maribor Nova KBM razglasil stečaj in se umaknil iz vseh lig.



Za zeleno mizo dotolčeno moštvo se lahko resda bori za svojo pravico še na drugostopenjskem organu Košarkarske zveze Slovenije, komisiji za pritožbe, vendar ni pričakovati popolnega zasuka v primeru, ki je nekoliko razjasnil vrstni red na lestvici štiri kola pred začetkom končnice. Šentjur je ostal na zadnjem mestu v elitni osmerici, ničesar kriva Rogaška pa je ubranila četrto mesto z enakim številom točk kot tretjeuvrščena Krka in z zmago prednosti pred Heliosom. Toda poleg boja za štiri mesta v polfinalu DP lahko finiš rednega dela sezone ponudi moštvom še dodatno priložnost.



Utegne se namreč zgoditi, da Makedonija, ki po izpadu MZT iz 1. lige ABA nima več kluba med regionalno smetano, jeseni ne bo prispevala niti predvidenih dveh moštev v 12-člansko 2. ligo nekdanjih članic Jugoslavije, s čimer bi se preostalim državam ponudila dva »wild carda«. Za dodatno vstopnico bi se zagotovo potegovali tudi Slovenci, ki so si zagotovili dve mesti v prvi regionalni ligi (za Petrol Olimpijo in Krko) in še dve v drugi. Komu bosta pripadli, bo odločil končni vrstni red v DP, upoštevati pa moramo, da poleg Sixta Primorske in Rogaške, ki sta letos tekmovali v krstni sezoni 2. lige ABA, zanimanje kaže tudi Helios, ravnodušni pa niso niti ilirijani. Slednjič se lahko primeri, da bo polovica slovenskih prvoligašev igrala v tekmovanjih pod okriljem ABA, ki je KZS uradno ne priznava.



Olimpija že danes v polfinale?



Danes bi že lahko dobili prvega polfinalista DP, če bo Petrol Olimpija v Tivoliju premagala Helios. Ljubljančane lahko žene tudi želja po oddolžitvi za prepričljiv poraz v 4. kolu (73:87), Domžalčani pa bodo nedvomno napeli vse sile, da bi ohranili stik Krko in Rogaško, ki se bosta pomerili v Novem mestu. Košarkarji Sixta Primorske bodo medtem obiskali Ilirijino »bolnišnico«, z mislimi pa bodo že pri sobotnem derbiju z OIimpijo v domači Bonifiki, ki bi lahko odločil o prvem nosilcu končnice. Zaradi visokega poraza v Stožicah (56:85) pa bodo Koprčani bržkone potrebovali pomoč drugih moštev.



Pred današnjim zadnjim kolom za obstanek je že jasno, da Polzelani in Laščani ostajajo prvoligaši.



Pari 11. kola, danes: Petrol Olimpija – Helios Suns (17), Rogaška – Krka (17.15), Ilirija – Sixt Primorska (20), Šenčur GGD – Šentjur (20); vrstni red: Petrol Olimpija 18, Sixt Primorska 17, Krka in Rogaška po 16, Helios Suns 15, Šenčur GGD 14, Ilirija 12, Šentjur (-1) 11.



10. kolo lige za obstanek, danes: Hopsi Polzela – Zlatorog (19), Terme Olimia – Mesarija Prunk (19), Celje – LTH Castings (19).