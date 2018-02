Poleg dvanajstih iz prvega cikla kvalifikacij za SP zraven še Murić in Vončina

Selektor košarkarske reprezentance Radovan Trifunović bo tokrat računal tudi na Eda Murića in Luko Vončino.

Ljubljana - Selektor slovenske košarkarske reprezentance Radovan Trifunović je objavil spisek 14 košarkarjev, ki bodo kandidirali za nastop v drugem kvalifikacijskem oknu za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Poleg dvanajsterice, ki je nastopala že na prvih dveh tekmah, bo reprezentanca tokrat močnejša še za Eda Muriča (Zielona Gora, Poljska) in Luko Vončino (Ilirija).

Reprezentantje se bodo zbrali v ponedeljek, 19. februarja, štiri dni kasneje pa jih čaka tekma s Črno goro v Podgorici. 26. februarja nato, prav tako v gosteh, v Minsku sledi še tekma z Belorusi. V dosedanjem delu kvalifikacij je reprezentanca zabeležila domačo zmago proti Belorusom (87:74) in poraz v Burgosu proti Španiji (92:84).

O izboru je selektor Trifunović povedal sledeče: »Za drugo kvalifikacijsko okno smo izbrali štirinajst košarkarjev, s katerimi bomo skupaj vse do konca cikla, kar pomeni, da v Črno goro in Minsk potujejo vsi. Dvanajstim košarkarjem iz prvega kvalifikacijskega cikla smo priključili še Murića in Vončino.« Pričakovano na seznamu ni igralcev, ki nastopajo v evroligi.