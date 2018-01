Primorci s trojkami prekosili prvake

Koper – Mirza Begić je v sinočnjem derbiju 14. kola DP oblekel Olimpijin dres, zaradi odsotnosti Domna Lorbka tudi prevzel kapetansko vlogo in zaigral nekaj minut. Zaradi slabše pripravljenosti pa ni mogel preprečiti zmage Sixta Primorske brez Tadeja Fermeta, a s 13 trojkami (petimi Mirka Mulalića in odločilno Matica Rebca), ki ima zdaj tri zmage prednosti pred Ljubljančani.



Olimpijina zasedba je v minulih tednih doživela velike spremembe. Vsaj na papirju, kaj bodo lahko ponudile odmevne okrepitve, bo pokazal čas. Begić že osem dni vadi z moštvom in je prestal temeljit zdravniški pregled, toda do prave telesne pripravljenosti mu po avanturi v Iranu veliko manjka. Pri Olimpiji so morali vendarle pohiteti, saj je včeraj ob polnoči potekel zadnji rok za registracijo košarkarjev v ligi ABA, kar je bil pomemben pogoj za potrditev enoinpolletne pogodbe s članom slovenskem reprezentance na EP 2011 in 2013.



»Lepo je znova igrati doma. Dovolj je bilo tujine in kariero želim končati v klubu, v katerem sem začel resnejšo košarkarsko pot. V Ljubljano sem se vrnil, ker v Iranu nisem zdržal brez družine. Nisem še dobro pripravljen, a pričakujem, da bo vsak dan nekoliko bolje,« zagotavlja 32-letni Begić, ki ga v nedeljo čaka nov izziv, dvoboj z Budućnostjo, vodilno v regionalni ligi, ki se je pred dnevi močno okrepila. Privabila je namreč odličnega krilnega centra Justina Doellmana, ki je v minulih letih blestel v dresih Valencie in Barcelone.



Petrol Olimpija včeraj ni mogla računati na Talorja Battla, saj si je med sredino tekmo z Estudiantesom zvil gleženj, in Domna Lorbka. Njegova poškodba kolena vendarle ni tako huda, kot je kazalo sprva. »Na srečo ni strgana križna vez, zaradi nategnjene vezi in izliva tekočine v sklepu pa bo potreboval terapijo in ne bo potoval v Podgorico,« je potrdil Olimpijin direktor Roman Lisac, ki je z zadovoljstvom predstavil še dve okrepitvi. Za 18-letnega ukrajinskega branilca Jusufa Sanona, ki je podpisal štiriletno pogodbo, pravi, da bo postal magnet za oglednike iz lige NBA, da pa mu še ne kaže naložiti bremena prevelikega pričakovanja. V obratni smeri gre pot Erazma Lorbka. Želel bi se vrniti pod obroče pred 34. rojstnim dnevom, toda zaradi zdelanega hrustanca v kolenu je bolj realna opcija, da bo v klubu deloval kot trener; za začetek za visoke košarkarje.



Pari 17. kola lige ABA, danes: Cedevita – Mega Bemax (17), Partizan – Cibona (19); nedelja: Budućnost – Petrol Olimpija (19); ponedeljek: MZT – Crvena zvezda (18), Zadar – Mornar (21); odigrano sinoči – FMP : Igokea 95:73.



Drugi pari 14. kola lige Nova KBM, danes: Šentjur – Šenčur GGD (19), Zlatorog – Rogaška (19), Hopsi Polzela – Helios Suns (19), Krka – Ilirija (19).