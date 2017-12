Primorska in Rogaška do zmage

A. V.

Ohrid/Rogaška - Vodilna ekipa druge jadranske lige z makedonskim tekmecem ni imela težav. Proti eni najskromnejših sredin z lestvice, ki je doslej vknjižila zgolj eno zmago, je na igrišču zagospodarila že v prvi četrtini in jo prepričljivo dobila, nalet pa držala vse do konca.

Trener Primorcev Jurica Golemac je tako koledarsko leto v tej ligi sklenil še z osmo zmago v regionalnem tekmovanju, kar je po dveh porazih proti novomeški Krki in proti Rogaški ekipo spet opogumilo pred nadaljevanjem prvenstva.

V domači vrsti je Kenneth Craig Ross dosegel 22 točk, pet skokov in podajo, pri Primorcih je Tadej Ferme prispeval 18 točk, skupaj pa je kar pet košarkarjev Sixta doseglo več kot deset točk. Poleg Fermeta še Gezim Morina (13), Mirko Mulalić in Jan Kosi (oba po 12) ter Nejc Zupan (10).

V 12. krogu bo Sixt 3. januarja gostil Dynamic Vip.

Rogaška boljša od Dynamica

Košarkarji Rogaške so do šeste zmage v drugi ligi Aba prišli šele v zaključku tekme. Dynamic iz Beograda je bil v igri za zmago do 38. minute, ko je Rogaška z dvema zaporednima košema pobegnila na 77:71. Šestindvajset sekund pred je gostom nekaj upanja vlil Miloš Milisavljević, ki je svojo ekipo približal na 75:79, enajst sekund kasneje pa še na 77:80. Toda Ivan Batur je 11 sekund pred zadnjim zvokom sirene zadel oba prosta meta in odločil tekmo.

Najboljši strelec Rogaške je bil Rashun Davis s 17 točkami, na drugi strani pa je 20 točk dal Božo Đurasović.

Rogaško v 12. krogu čaka obračun z ekipo Teodo Tivat. Tekma bo v sredo, 3. januarja.

Rogaška - Dynamic 82:77 (22:18, 45:45, 61:61)

Ohrid - Sixt Primorska 94:58 (12:27, 30:50, 48:77)