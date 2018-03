Primorska preko Krke na F4 lige Aba2

N. Gr., STA

Koper - Košarkarji Sixt Primorske so si z zmago v slovenskem derbiju proti Krki zagotovili mesto na zaključnem turnirju lige Aba2. Pred zadnjima dvema krogoma imajo neulovljivo prednost pred petouvrščenima ekipama, na zadnjih dveh tekmah proti Rogaški in Ohridu pa si bodo skušali pripraviti čim ugodnejši teren za polfinalni boj na "final fouru" v Čačku.

Koprčani so zmagali z 72:69 (23:14, 42:33, 56:50), najboljša strelca pri domačih pa sta bili Tadej Ferme z 20 točkami (trojke 5:7) in Mirko Mulalić (18 točk). Na drugi strani so izstopali Marko Jošilo s 14 točkami, Dino Cinac (12) in Paolo Marinelli (11).

Kljub porazu imajo tudi Novomeščani še vse možnosti za preboj na zaključni turnir, ki bo 3. in 4. aprila. V naslednjem krogu 21. marca bodo gostovali pri zadnjeuvrščenem Ohridu, v zadnjem krogu pa jih v Novem mestu čaka vodilni Borac iz Čačka.

Sixt Primorska je s štirinajstimi zmagami in šestimi porazi na drugem mestu, Borac je pri 15-5, Krka in Vršac pa si delita tretje mesto z izkupičkom 13-7. Na zaključni turnir se lahko teoretično prebijeta le še Rogaška in Zrinjski Mostar, ki sta pri 11-9.