Prva zvezdica za Sixt Primorsko

J. P.

Ljubljana - Na seznamu zmagovalcev slovenskega košarkarskega pokala Spar, njegova 17. izvedba se je danes končala s tivolskim finalom, se je znašel nov kolektiv. Koprska Sixt Primorska je bila prepričljivo, s kar 83:63, uspešnejša od Šenčurja GGD in na zmagovalnem tronu nasledila Petrol Olimpijo, ki jo je včeraj izločila v polfinalu, kjer je obstala tudi druga lanska finalistka Krka. Za najkoristnejšega igralca zaključnega turnirja so izbrali slovenskega reprezentanta Matica Rebca.

V dveh letih od ustanovitve prva lovorika

Za koprski klub, ustanovljen šele predlani, je to kajpak največji uspeh v zgodovini in hkrati prva lovorika v njegovi vitrini, postal pa je šele šesti kolektiv pri nas s pokalno krono. Olimpija jih ima okroglih 20, Krka tri, Helios, Hopsi in Zlatorog pa po eno. Finalni dvoboj se je zlomil v tretji četrtini, v kateri so bili Primorci, sicer tudi vodilni v domačem prvoligaškem tekmovanju, boljši s kar 28:14 in razblinili vse dvome o zmagovalcu. Končni razplet je realen odsev razmerja moči na parketu.

28 točk Rebca

Rebec - zdaj ga čaka nova reprezentančna akcija - se je, kot daleč najučinkovitejši igralec finala, ustavil šele pri 28 točkah, od tega štirih trojkah, dodal je še pet asistenc, štiri skoke in tri ukradene žoge, kar je zadostovalo za statistični indeks 34. Mirko Mulalić je vpisal 14 točk, Nebojša Joksimović točko manj, medtem ko je bil prvi strelec Šenčurja Dino Murić s 15 točkami, do dvojnega dvojčka mu je zmanjkal en skok.

Matic Rebec in Dino Murić sta bila najučinkovitejša igralca svojih ekip. Foto: Jure Eržen/Delo.

Golemac ponosen na ekipo

»Uspeh je plod garanja zadnjih šestih mesecev. Osredotočenost, delo, trud slehernega igralca so na izjemno visoki ravni, ponosen sem na to ekipo, ki igra vrhunsko že vso sezono,« je poudaril trener Sixta Primorske Jurica Golemac, MVP Rebec pa je pripomnil: »Vedeli smo, da pot do naslova ne bo lahka, saj o naslovu odloča ena sama tekma. Na Šenčur smo se odlično pripravili. V prvem polčasu smo delovali nekoliko živčno, nato smo se sprostili, ušli za dvajset točk in zasluženo zmagali.«

Mijanović: Dobro smo se držali do 25. minute

»Primorska je pokazala svojo kakovost in zasluženo dvignila pokal, tudi mi pa smo lahko ponosni na svojo igro od prvega kola pokala do finala. Fantje so dali vse od sebe in se dobro držali do 25. minute,« je strnil vtise trener Šenčurja GGD Rade Mijanović, Murić pa ga je dopolnil: »V prvem polčasu smo se dobro borili in bili blizu tekmecu, ki pa je bil v nadaljevanju enostavno predober, v obrambi nismo več našli rešitve zanj. Odprl se mu je met in dvoboj je bil odločen že v tretji četrtini.«

ŠENČUR GGD : SIXT PRIMORSKA 63:83 (43:62, 29:34, 10:17)

Dvorana Tivoli, gledalcev 1500, sodniki Krejić (Kranj), Vučković (Maribor), Zupančič (Ljubljana).

Šenčur GGD: Murić 15 (2:4), Rizvić 11 (6:7), Martinčič 12, Pavić 6 (2:2), Gorjanc 1 (1:2), Rebec 3, Pavković 13 (2:2), Blair 2 (0:2).

Sixt Primorska: Rebec 28 (6:6), Ferme 10 (2:2), Čakarun 2, Joksimović 13 (1:2), Mulalić 14 (5:5), Kosi 4, Zupan 2, Hodžić 5, Vujasinović 4 (0:2), Glas 1 (1:2).

Prosti meti: Šenčur GGD 13:19, Sixt Primorska 15:19.

Trojke: Šenčur GGD 10:29 (Martinčič 4, Pavković 3, Rizvić, Murić, Rebec), Sixt Primorska 12:25 (Rebec 4, Mulalić 3, Joksimović 2, Ferme 2, Hodžić).

Osebne napake: Šenčur GGD 19, Sixt Primorska 27.