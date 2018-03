Prvi poraz Olimpije v končnici

N. Gr., STA

Domžale - Domžalčani so bili po treh odigranih tekmah še brez zmage in so točki nujno potrebovali, da bi pobegnili z zadnjega mesta, na drugi strani pa Olimpija v prvih treh krogih še ni imela poraza. Današnji dvoboj je končal obe seriji, saj so Domžalčani predvsem s prepričljivim drugim polčasom prišli do visoke zmage.

V prvi polovici tekme sta imeli obe ekipi nekaj nihanj, saj nista znali zadržati prednosti. Gostje so dobili prvo četrtino, potem pa so Domžalčani v začetku druge povedli, vodstvo pa obdržali in še povečali ob polčasu, ko so imeli deset točk razlike (43:33).

A Ljubljančani se takrat še niso predali. V začetku tretje četrtine so izredno hitro prišli do aktivnega rezultata, z delnim izidom 11:0 pa celo do minimalnega vodstva s 44:43. Toda v naslednjem napadu je Jure Besedič zadel trojko, s katero je napovedal nov vzpon Helios Suns. Zdaj so oni imeli serijo 10-1, po vodstvu s 53:45 pa se tekmeci niso več pobrali.

Zadnji del so Domžalčani rutinirano pripeljali do konca, razlika je bila vseskozi dovolj velika, da zmaga ni bila vprašljiva, na manj kot -10 zeleno-belim ni uspelo priti in tekma se je končala z visoko zmago domžalske ekipe.

Za domače je Jure Pelko dosegel 25 točk, dobro pa sta mu pomagala še Besedič (pet trojk) in Blaž Mahkovic s 17 in 16 točkami. Pri gostih je sicer izstopal Jordan Morgan (dosegel je dvojni dvojček z 21 točkami in 10 skoki), 13 točk pa je dodal še Mitchell McCarron.

V naslednjem krogu bo Petrol Olimpija 30. marca gostila tekmeca z vrha lestvice Sixt Primorsko, Helios Suns bodo dan pozneje gostovali pri Rogaški.

Helios Suns - Petrol Olimpija 87:73 (18:20, 43:33, 64:51)

Dvorana ŠD Domžale, gledalcev 800, sodniki: Zupančič, Grbić (oba Ljubljana), Mlakar(Škofja Loka).

Helios Suns: Močnik 2, Pelko 25 (8:8), Mahkovic 16 (5:8), Besedič 17, Šaškov 9 (2:2), Rojc 2 (2:2), Brodnik 2 (2:2), Klavžar 2, Oman 2, Đumić 10 (2:4).

Petrol Olimpija: Tratnik 4 (2:2), Kastrati 4, Oliver 3 (3:4), Morgan 21 (1:3), McCarron 13 (4:4), D. Lorbek 9, Badžim 3 (3:4), Bubnić 11 (0:2), Begić 5 (5:8).

Prosti meti: Helios Suns 21:26, Petrol Olimpija 18:27.

Met za tri točke: Helios Suns 10:24 (Besedič 5, Pelko 3, Mahkovic, Šaškov), Petrol Olimpija 3:18 (McCarron, D. Lorbek, Bubnić).

Osebne napake: Helios Suns 26, Petrol Olimpija 25.

* Pet osebnih: /