Prvoligaši želijo na svoje, sodniki besni

Ljubljana – Pred slovenskimi moštvi je zadnjih šest kol bojev za uvrstitev v osemčlansko ligo Nova KBM za prvaka, pred Petrolom Olimpijo pa še sedem nastopov v ligi ABA. V njej je predzadnja s tremi zmagami zaostanka za drevišnjim tekmecem Mornarjem, ki je nepričakovano visoko – četrti. Vsi čakajo tudi na pomembne odločitve za slovensko košarko.



Minuli ponedeljek je predsednik KZS Matej Erjavec v pogovoru za Delo zagotovil, da bo njegova prednostna naloga v (volilnem) letu 2018 dvig klubske košarke. Strinja se, da jo po levi in desni prehitevajo države, ki smo se jim še nedavno posmehovali, a vidi le omejene možnosti za pomoč z vrha. »KZS ne more dajati klubom denarja. Lahko je njihov servis, jim pomaga pri organizaciji projektov in poskuša nižati stroške tekmovanj. Imamo primere klubov, ki se povzpnejo na krilih nekega podjetja, kot denimo pred tremi leti Tajfun ali zdaj Sixt Primorska, toda ko eden prodre na površje, drugi potone. Prej smo imeli številne primere 'tovarniških moštev', Union Olimpijo, Krko, Helios ali Pivovarno Laško, toda njihovi temelji niso več tako trdni,« je ocenil Erjavec. In zdaj bo moral ukrepati zelo hitro.



Prvoligaši so namreč tako razočarani nad delom KZS, da so pripravili zasnovo za osamosvojitev. Novi pravni subjekt v lasti klubov bi sicer še naprej sodeloval s krovno zvezo, a bi klubom omogočal avtonomno odločanje o tekmovalnem sistemu, s katerim večina ni zadovoljna, zagotavljanje in delitev finančnih sredstev za delovanje DP, pripravo meril za uvrščanje v mednarodna tekmovanja, dogovarjanje s sodniki, ki je lani zašlo v slepo ulico, razpolaganje s pravicami za televizijske prenose in spletne platforme ... Podobne zamisli se rojevajo in umirajo od osamosvojitve Slovenije, tokrat pa je očitno pravi trenutek, toliko bolj, ker je prekipelo tudi sodnikom. Pred dnevi je odstopil še drugi predsednik njihovega društva v petih mesecih, za glavni razlog pa navedel neuspeh pri poskusih normalne komunikacije z generalnim sekretarjem KZS Rašem Nesterovićem.



Neobičajno je tudi, da KZS ne priznava lig ABA, v katerih sodelujejo štiri slovenska moštva in najboljši sodniki v državi, ki zato iz nepojasnjenih razlogov ne sodijo v DP. A Erjavec miri duhove: »Uradno nimamo odnosa z ABA. Osebno pa menim, da je za naše klube koristno, da igrajo v njenih ligah in kakršnikoli obliki evropskih tekmovanj. Eno so pravni paragrafi, drugo širši interesi košarke ...«



