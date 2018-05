Rogaška ali Helios Suns, to je zadnje vprašanje

Ljubljana – Boji pod slovenskimi obroči resda niso več tako kakovostni, kot so bili v začetku tisočletja, ko smo imeli izmenično tri moštva v evroligi, a niso dolgočasni. Pred današnjim zadnjim kolom lige za prvaka je marsikaj odprtega. Jasno pa je, bo Petrol Olimpija prva nosilka končnice ter da bosta v njej igrali tudi Sixt Primorska in Krka, ki se bosta v polfinalu udarili med seboj.



Če bodo Koprčani ugnali Rogaško (ali če bo Krka klonila proti Šentjurju), si bodo priigrali št. 2 in v dvoboju z Novomeščani do dveh zmag imeli prednost tekme več v domači dvorani. Če se jim bo zalomilo, pa bo druga Krka, ki ima boljši izkupiček v medsebojnih soočenjih z vsemi moštvi, s katerimi se lahko teoretično izenači po številu točk; tudi od Rogaške in Heliosa, ki jo najbolj vneto zasledujeta. Branilka naslova Petrol Olimpija medtem po ponedeljkovi zmagi nad lansko finalistko Rogaško v miru čaka na polfinalnega izzivalca. Slatinčani za vnovičen preboj v končnico potrebujejo uspeh nad Sixtom Primorsko v gosteh, kar jim je decembra že uspelo v dvoboju 2. lige ABA, in v tudi v skupnem seštevku sezone vodijo s 3:2 v zmagah. Da bi lahko zdesetkana Ilirija z eno nogo na počitnicah presenetila Domžalčane, skorajda ni pričakovati.



»Proti Iliriji nas čaka tekma sezone. Le z zmago bomo ohranili možnosti za polfinale, ob tem pa nam morata iti na roko še izida z Obale oziroma Novega mesta,« trener Heliosa Jovan Beader opozarja na možnost, da bi se od od 3. do 5. mesta zvrstila tri moštva z osmimi zmagami; v tem primeru bi Rogaška zaostala za Krko in Heliosom.



»Za nas je dvoboj z Rogaško izredno pomemben, saj se še vedno borimo za prednost domačega igrišča v polfinalu. Vemo, da k nam prihaja odlična in izredno dobro vodena ekipa ter da tekma zagotovo ne bo lahka,« pa meni trener Sixta Primorske Jurica Golemac ob prvi uvrstitvi koprskega kluba med najboljšo četverico DP.



Olimpija po 7. zmago v nizu



Na Primorskem je po osamosvojitvi Slovenije blestela tudi ekipa Slovenica Koper, ki se je v sezoni 1992/93 ustavila šele v ligaškem finalu z Olimpijo, a to je bil drug pravni in športni subjekt. V njem so imeli glavne vloge Vince Reynolds, Bojan Brodnik, Zlatko Šantelj in Bojan Lapov, uveljavljati pa se je začel komaj polnoletni Goran Jagodnik, zdaj vodja Sixta Primorske. Vodil jih je hrvaški trener Većeslav Kavedžija, ki je nato dolga leta deloval v Ruandi in Belorusiji.



Pri Olimpiji se po zdravljenju kolena vrača na parket Domen Lorbek, vprašljiv pa je Mitch McCarron, saj si je poškodoval prst na roki v Rogaški Slatini, kjer je njegovo moštvo doseglo šesto zaporedno zmago. Nazadnje je klonilo prav proti drevišnjemu tekmecu Šenčurju GGD. Ljubljančani so že krepko presegli svojo bero zadnjih let v ligi za prvaka: lani in predlani 5:5, sezono poprej 6:4, leta 2014 6:4 ... Od uvedbe lige za prvaka v sezoni 2001/02 sta brez poraza ostala le Olimpija (14:0 leta 2002 in 10:0 tri leta pozneje) in Slovan (10:0 leta 2006), v petih primerih je moštvo pričakalo končnico z enim spodrsljajem (trikrat Olimpija – nazadnje leta 2010 in dvakrat Krka – zadnjič 2013).



Pari 14. kola v ligi za prvaka, danes: Petrol Olimpija – Šenčur GGD (18), Helios Suns – Ilirija (19), Krka – Šentjur (19), Sixt Primorska – Rogaška (20); vrstni red: Petrol Olimpija 11:2, Sixt Primorska 9:4, Krka 8:5, Rogaška in Helios Suns po 7:6, Šenčur GGD 5:8, Ilirija 3:10, Šentjur (-1), 2:11.