Šentjur do uspeha kar s svoje polovice

Koper – Sobotna zmaga nad Krko je košarkarjem Sixta Primorske veliko pomenila, a bi jo nemudoma zamenjali za uspeh v finalu 2. lige ABA proti istemu tekmecu le deset dni poprej. Tokrat so se le vključili v krog vodilnih šest kol pred začetkom končnice lige Nova KBM, poraz v Čačku pa je imel zelo konkretne posledice.



Tudi tokrat je Koprčanom slabo kazalo, saj so v prvih treh četrtinah nenehno zaostajali za gosti: v prvem polčasu z 11 točkami razlike, v 26. minuti s 36:50. V živčnem in kakovostno dokaj skromnem derbiju pa so jim Novomeščani le ponudili priložnost s številnimi napakami. Kar 26 žog so zapravili v 40 minutah igre (Marinelli 7, Dimec 5), kar je domače moštvo znalo kaznovati. Večji del tekme je poskušal ohraniti stik center Marijan Čakarun (19 točk, 10 skokov in 5 asistenc), prvo vodstvo (59:58) je prinesel Mirko Mulalić s svojo tretjo trojko, nato je priložnost začutil Matic Rebec, ki je ukradel štiri žoge in pri 70:70 prevesil tehtnico na stran Sixta Primorske.



Njen trener Jurica Golemac ni skrival zadovoljstva nad razpletom: »Čestitke fantom za zmago, ki smo si jo priborili z odlično igro v obrambi v drugem polčasu. V tekmo smo povsem brez razloga vstopili nekoliko napeti, a smo se pravočasno zbrali ter z agresivnostjo v obrambi in nadzorom skoka prišli do zmage.« Krkin strateg Simon Petrov je priznal: »Priigrali smo si visoko prednost, potem pa nadaljevali preveč sproščeno. Koprčani so izkoristili ponujeno priložnost in zasluženo zmagali.«



Rogaška 22 točk v podaljšku



Šentjur je po šestih porazih v nizu vendarle okusil slast zmage in v dramatični končnici položil na kolena košarkarje Heliosa. Ti sodijo med njegove »hvaležne stranke«, saj jih je prekosil še tretjič v štirih soočenjih sezone, toda sobotna zmaga je bila nekaj posebnega. Potem ko so Domžalčani vodili s 60:48, sta bili moštvi izenačeni še 20 sekund pred koncem, ko sta Božo Đumić in najboljši gostujoči strelec Jure Pelko zadela za 70:74. Le 11 sekund pred koncem je bil domači kapetan Miloš Pešić natančen izpod obroča, a zgrešil dodatni prosti met, po katerem so Šentjurčani potrebovali devet sekund, da so naredili taktično osebno napako. Jure Močnik je zgrešil oba prosta meta, Marko Popadić pa je vsaj tri metre pred polovico igrišča usmeril žogo v visokem loku in na navdušenje domačih navijačev se je žoga od table odbila v obroč.



»Lahko bi rekli, da smo imeli več sreče kot pameti. Morda se nam je povrnilo za vse poraze po podaljšku in tesnih končnicah. Tekma ni bila najbolj kakovostna, sta se pa ekipi borili do konca. Vztrajali smo tudi ob primanjkljaju 12 točk in na koncu dobili nagrado,« je ocenil Šentjurjev trener Jakša Vulić.



Tudi Šenčur GGD ne more brez večjih nihanj. Po novembrski zmagi nad Petrolom Olimpijo je nanizal dva poraza z Rogaško in Heliosom, po sredini ponovitvi podviga pa so vnovič razočarali svoje privržence. Na domačem parketu so namreč še enkrat izgubili s Slatinčani, pri katerih je kazen odslužil Dragan Đuranović, a tudi tokrat so nastopili brez Mitje Nikolića in Marka Pajića. Njihov trener Damjan Novaković je v soboto pošiljal v ogenj le osem mož, od katerih jih je šest doseglo dvomestno število točk. Potem ko so Gorenjci vodili z 29:19 in v 33. minuti s 57:50, so se pretirano zanašali na posamične akcije in Rogaška je s koši Ivana Baturja izsilila podaljšek. V dodatnih petih minutah hitropotezne igre ni bilo dvoma o zmagovalcu, saj so gostje dosegli kar 22 točk in jih prejeli 15, Šenčurjani pa so lahko objokovali 15 izgubljenih žog in le 60-odstotni izkoristek metov za tri točke.