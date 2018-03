Sloveniji prva vstopnica, že čez leto dni bi lahko imela kar štiri

Ljubljana – Od lani zaprta 1. liga ABA bo od prihodnje sezone neodvisna od nacionalne lestvice tekmovanja in razpleta državnih prvenstev. Vanjo se bodo moštva uvrščala le prek 2. lige ABA, kar za Slovenijo ne prinaša revolucionarnih sprememb. Petrol Olimpija ima zajamčeno mesto med 12-člansko regionalno elito, vanjo se lahko že letos prebijeta tudi Sixt Primorska ali Krka.



Po seji skupščine lige ABA so lahko še najbolj nezadovoljni v Makedoniji, saj je skopski MZT kot zadnji na razpredelnici izpadel iz 1. lige ABA, v nasprotju z zapisanim v pravilniku tekmovanja pa ga ne bo nadomestilo drugo moštvo iz države; denimo Rabotnički, ki prepričljivo vodi v DP. Druga nacionalna razmerja so ostala v veljavi, zato sta Črna gora kot država z najboljšim letošnjim količnikom zmag (15,5) ter drugouvrščena Srbija (11,75) pridobili po eno moštvo glede na zapisano osnovo, Hrvaška (11,33), Slovenija (10) in BiH (7) pa bodo ostale pri njej. Ker je bilo že lani jasno, da bodo v regionalni sezoni 2018/19 sodelovali isti klubi kot leto poprej (razen zadnjeuvrščenega), če nacionalne zveze ne bodo znova priznale lige ABA, je tako že znan seznam 11 udeležencev: Crvena zvezda, FMP, Mega Bemax, Partizan (vsi Srbija), Cedevita, Cibona, Zadar (vsi Hrvaška), Budućnost, Mornar (oba Črna gora), Petrol Olimpija (Slovenija) in Igokea (BiH).



Danes o predsedniku KZS



Kot zadnji se jim bo pridružil zmagovalec finalnega turnirja najboljše četverice v 2. ligi ABA, ki ga bo 3. in 4. aprila gostil Čačak. Torej dom trenutno vodilnega Borca, ki lahko postane peti klub iz Srbije med vodilnimi 12 zasedbami v regiji; to je tudi maksimum za posamezno državo. Svojo računico pa imata tudi trenutno 2. Sixt Primorska in 3. Krka, ki se bosta danes ob 17. uri pomerili v Kopru v dvoboju 20. kola od skupno 22. Če bo kateri uspelo v Čačku, kjer domača zasedba še ni okusila poraza, se bo jeseni pridružila Olimpijinim košarkarjem, sicer bo morala počakati na naslednjo sezono, ko bo priložnost za napredovanje še nekoliko večja. Poleg prvaka 2. lige ABA 2018/19, ki se bo neposredno uvrstil v višji razred, bo lahko na svoj račun prišel tudi drugouvrščeni, saj se bo pomeril z 11. prvoligašem v dvoboju do dveh zmag. Druga regionalna liga za razliko od prve ostaja na pol odprta, saj bo vsaka od šestih držav prispevala po dve moštvi, ter bo vmesni člen med državnimi prvenstvi in 1. ligo ABA.



Takšni predpisi naj bi ostali v veljavi pet let (do konca sezone 2024/25), razen če bi prišlo do pomembnih sprememb v evropski klubski košarki. Na prvi pogled lahko zaprtost ustroja koga zbode v oči, a hkrati ščiti tekmovanje pred finančnimi in organizacijskimi muhami enodnevnicami, ki jih v minulih 17 letih ni manjkalo. Tudi Slovenija ne bo bistveno prikrajšana, saj bi lahko že v sezoni 2019/20 imela celo štiri moštva v 1. ligi ABA, česar dosedanja pravila niso dopuščala. A bodimo realni. Petrol Olimpija igra v regionalnem prvenstvu od njegove ustanovitve in je bila že letos osamljena med 12 izbrankami. Lani je bila Krka zadnja med 14 udeleženkami in izpadla, leto poprej je na istem mestu pristal tudi Tajfun iz Šentjurja.



Danes se bo – tri mesece prej kot običajno – zbrala tudi skupščina Košarkarske zveze Slovenije. Osrednja točka sporeda je izvolitev predsednika KZS, ki pa ne bo prinesla pretiranega vznemirjenja. Edini kandidat je namreč dosedanji prvi mož zveze Matej Erjavec.