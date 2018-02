Slovenke z nogo in pol že na evropskem prvenstvu

Slovenske košarkarice so premagale Romunijo z 78:70, z nogo in pol so že uvrščene na evropsko prvenstvo.

N. Gr., STA

Celje - Slovenska ženska košarkarska reprezentanca tudi po četrtem krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo ostaja neporažena in je tako z nogo in pol že udeleženka zaključnega turnirja najboljših šestnajstih reprezentanc, ki bo junija 2019 v Srbiji in Latviji. V Celju je premagala Romunijo z 78:70.

Kljub štirim zmagam in dvema tekmama do konca kvalifikacij Slovenija teoretično še ni uvrščena na EP. Tja se namreč uvrstijo zmagovalke osmih kvalifikacijskih skupin ter šest drugouvrščenih reprezentanc. Primerjava s prejšnjimi kvalifikacijami za EP 2017 pa kaže, da so bile štiri zmage v vseh primerih dovolj za pot na eurobasket.

Slovenijo v novembrskem ciklusu kvalifikacij čakata dve gostovanji, in sicer proti Finkam, ki so jih v Celju premagale s 40 točkami razlike, in v Franciji.

Tako kot na sobotni tekmi proti evropskim podprvakinjam Francozinjam so Slovenke tudi tokrat nastopile močno oslabljene oziroma pomlajene. Manjkali sta glavni igralki, Nika Barič in Eva Lisec, ki sta že dlje časa poškodovani, za razliko od soboto pa se je ekipi pridružila Annamaria Prezelj, ki si je na treningu prejšnji teden zvila gleženj.

Če so Slovenke novembra v popolni postavi zmagale v Romuniji z 80:59, so se tokrat morale krepko potruditi za dve točki. Breme obvezne zmage, odsotnost Baričeve in Liščeve ter agresivna igra Romunk so tekmo naredile zanimivo in izenačeno. Izbranke selektorja Damirja Grgića so v prvi četrtine izgubile skoraj več žog (11), kot so dosegle točk (13). Tekmice so lovile vse do 16. minute ter po zaslugi 15 točk Teje Oblak na odmor odšle z izenačenim izidom 39:39.

V nadaljevanju je Slovenija sicer povedla s 53:44 ter 67:60 v 35. minuti, toda za zmago je trepetala vse do konca. Pet minut pred zaključkom je namreč naša najboljša posameznica in organizatorka igre Teja Oblak dobila peto osebno napako. Romunke so to znale izkoristiti in se v dobri minuti prebiti v vodstvo (68:67).

Sledil je dramatičen zaključek, v katerem so Slovenke znova pokazale pravi karakter, ekipni duh in zmagovalno miselnost. Za vnovično vodstvo je zadela Annamaria Prezelj, Shante Evans je zadela prosti met in ujela nekaj ključnih žog v obrambi, Tina Trebec je bila natančna za 72:68, piko na i pa sta s črte prostih metov postavili Prezljeva in Rebeka Abramovič.

Prva strelke tekme je bila Teja Oblak s 24 točkami (met iz igre 9:16), 5 skoki in 4 podajami (indeks 22). Šestnajst točk je dosegla Shante Evans (met 6:9, 6 skokov), deset pa jih je dodala Tina Trebec (met 4:5). Slovenija je imela ob koncu 25 izgubljenih žog, razen Maruše Seničar pa so se vse igralke, ki so dobile priložnost, vpisale med strelke.

Damir Grgić, selektor Slovenije: »Pričakovali smo težko tekmo, saj smo vedeli, da lahko Romunija igra precej bolje kot na prvi tekmi, hkrati pa sta nam manjkali dve glavni igralki. A ta dekleta so znova pokazala, da imajo izjemen karakter, ogromno srce in veliko znanja. Iz srca jim čestitam, zaslužile so si drugo zaporedno evropsko prvenstvo, ki sem prepričan, da bo le eno od mnogih. S to reprezentanco, kateri se bosta pridružili še Nika Barič in Eva Lisac, se želimo uvrstiti tudi na svetovno prvenstvo in olimpijske igre.«

Teja Oblak, igralka Slovenije: »Slabo smo začele tekmo, v prvem polčasu izgubile petnajst žog, kar je ogromno, in se nato vse do konca lovile. Romunke so igrale čvrsto v obrambi, celo bolj agresivno kot Francozinje, zato nam ni bilo nič podarjeno. Zelo sem vesela te zmage, igro pa želim čim prej pozabiti. Novembra nas čakata še dve tekmi in glede na to, da še nimamo poraza, želimo kvalifikacije končati čim bolj uspešno.«

Slovenija : Romunija 78:70 (13:17, 39:39, 60:54)

Slovenija: Oblak 24 (3:3), Prezelj 9 (5:6), Abramovič 6 (2:2), Jakovina 6, Friškovec 4 (2:2), Trebec 10 (2:2), Ocvirk 3, Evans 16 (4:7).

Romunija: Ursu 8 (2:3), Godri-Parau 13 (5:5), Ardelean 2 (2:4), Pavel 9 (3:4), Irimia 2, Walker 21 (8:10), Stoenescu 6, Marginean 9 (1:1).

Prosti meti: Slovenija 18:22, Romunija 21:27.

Met za dve točki: Slovenija 24:36, Romunija 17:39.

Met za tri točke: Slovenija 4:15 (Oblak 3, Ocvirk), Romunija 5:26 (Marginean 2, Stoenescu 2, Walker).

Skoki: Slovenija 34 (26 + 8), Romunija 34 (17 + 17).

Osebne napake: Slovenija 25, Romunija 22.

Pet osebnih: Oblak (35.), Seničar (35.).