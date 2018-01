Slovo Brezca z zmago

N. Gr., STA

Sežana - Devetnajst točk in dvanajst skokov je izkupiček Primoža Brezca na njegovi zadnji tekmi v karieri. Odigral jo je v domači Sežani, kjer je pred več kot dvajsetimi leti začel košarkarsko pot.

Osemintridesetletni Brezec je poslovilno tekmo odigral pred polno dvorano v Sežani, moštvo Mesarije Prunk, katerega dres je nosil, pa je ugnalo Plamo Pur iz Ilirske Bistrice s 66:47. Tekma je štela za 17. krog 2. SKL.

»Zaključiti kariero v klubu, kjer sem začel igrati, je bila moja tiha želja. Klasične poslovilne tekme nisem želel, saj sem bolj tekmovalen tip človeka. Zato sem se boril do konca in vesel sem, da sem se poslovil z zmago. Še bolj pa sem vesel, da je bila dvorano nabito polna. Pred takšno publiko v Sežani še nisem igral. Hvala vsem!«" je ob slovesu povedal Brezec.

Primož Brezec je poklicno športno pot začel v sezoni 1996/97 pri takratnem Kraškem zidarju in po dobri sezoni odšel k Union Olimpiji. Leta 2000 ga je 27. po vrsti na naboru lige NBA izbrala ekipa Indiana Pacers in večino poklicne poti je Brezec preživel prav v ligi NBA. Bil je član Indiane, Charlotta, Detroita, Toronta, Philadelphie in Milwaukeeja. Nato je igral še za Rdeča Krila, Lokomotiv Kuban, Nižni Novgorod, Larnaco in Al Kuwait. Za slovensko reprezentanco je odigral 49 tekem in dosegel 382 točk.

218 centimetrov visoki Brezec bo ostal v košarki, saj bo poslej opravljal naloge oglednika za Cleveland Cavaliers.