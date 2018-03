Srce izdalo nekdanjega košarkarja Heliosa

J. P.

Domžale - Iz slovenskega košarkarskega prvoligaša Helios Suns so sporočili tragično novico, da je v starosti 26 let za posledicami sobotnega zastoja srca preminil nekdanji član domžalskega kolektiva (v sezoni 2014/15), Američan Zeke Upshaw. Po srčnem infarktu ob koncu dvoboja med Grand Rapids Drive in Long Island Nets v razvojni ligi NBA G so se možje v belem dva dni borili za njegovo življenje, vendar žal brez uspeha. Sinoči so se mu z minuto molka priklonili igralci in navijači Detroita, saj je branil barve podružnice tega člana lige NBA.

Eden najbolj spoštljivih igralcev

»Zeke je bil eden najbolj spoštljivih košarkarjev, ki so kadar koli nosili domžalski dres. Vedno nasmejan in dobre volje, ustrežljiv in prijazen, vselej pripravljen delovno preživeti dodatno minuto na parketu ali v družbi navijačev ob igrišču. Tragično je, da se kaj takega lahko zgodi tako predanemu in odgovornemu športniku. Naše misli so v teh trenutkih usmerjene k Zekovi družini, ki ji izrekamo iskreno sožalje,« je v imenu kluba sporočil svetovalec vodstva Lado Gorjan.