Stokrat je že rekel, da bo za Slovenijo zgolj še navijal

Ljubljana – Po uvrstitvi v končnico lige NBA bodo košarkarji Miamija nekoliko prihranili svoje glavne ase in Goran Dragić ob drugi zaporedni zmagi nad Atlanto sploh ni vstopil v igro. Zato pa je po njej odgovarjal na vprašanja slovenskih novinarjev prek skupne videokonference.



»V ZDA igram že deseto leto, toda zadnja sezona je najzahtevnejša doslej. Zato sem toliko bolj vesel zaradi njenega poteka, zadovoljen sem s svojimi predstavami in rezultati moštva. Lani nam je za uvrstitev med najboljšo vzhodno osmerico zmanjkala ena zmaga, letos smo si kljub vzponom in padcem zagotovili mesto v njej že pred zadnjimi štirimi nastopi. Zato bom izkoristil priložnost za celjenje manjših poškodb, da bi zdrav pričakal začetek končnice. Odločitev je v rokah trenerja Erika Spoelstre, a verjetno bom izpustil tudi gostovanje v New Yorku,« je uvodoma pojasnil Dragić, ki tudi po prespani noči vztraja, da mu je prav vseeno, s kom se bo Vročica pomerila v prvem krogu izločilnih bojev.



»Igrali bomo z moštvom, ki bo priteklo na nasprotno stran igrišča. Tudi če bi si želel beliti glavo z izbiranjem 'ugodnejšega' tekmeca, je za to še prezgodaj. Po drugi zmagi nad Atlanto smo ostali na 6. mestu, a sta Washington in Milwaukee tik za nami, na vrhu pa bo Toronto očitno prvi nosilec in Boston št. 2, toda Philadelphia je že dohitela tretji Cleveland. Upamo lahko zgolj na najboljše,« zagotavlja prvi strelec in podajalec floridske Vročice ter se iskreno veseli tretjega nastopa v končnici elitne lige.



Žalosten zaradi neizplačane nagrade



»Komaj čakam, da se bo začela. Po poškodbah komolca in kolena se dobro počutim, čeprav terapij še ni konec, poln sem energije. Najpomembnejše pa je, da bodo glave na pravem mestu. Izločilni dvoboji so namreč nekaj povsem drugega kot tekme v rednem delu prvenstva. Sodniki dopuščajo tršo igro, zaradi dolgih serij pa se moštva veliko bolje pripravijo, zato ima toliko večjo vlogo taktika. Zaradi vsega skupaj pa so tekme toliko bolj zanimive. Miami ima dobro izhodišče, saj ima 12 košarkarjev v igralni rotaciji, kar je lahko lepa prednost. Le zdravi moramo ostati,« je prepričan Goran Dragić, ki ima kot eden od treh kapetanov Vročice dodatne zadolžitve, a drugačne, kot jih je imel v slovenski reprezentanci. Kot pravi, so igralci v ligi NBA občutljivi, zato se mora neredko ugrizniti v jezik.



Ko je beseda prešla k izbrani vrsti, vnovič ni šlo brez vprašanja, če si bo premislil in branil slovenske barve tudi na poti do SP 2019. Še posebej, ker je ravno te dni na obisku v Miamiju generalni sekretar KZS Rašo Nesterović, ki naj bi ga poskusil omehčati.



»Njegov obisk je le prijateljske narave, doslej še nisva govorila o reprezentanci in niti ne nameravam. Vsaj stokrat sem že rekel, da sem na lanskem EP zadnjič igral za Slovenijo, zato ne vem, zakaj me še vedno poskušajo prepričati. Ostal pa bom njen navijač ter z zanimanjem spremljal junijski kvalifikacijski tekmi s Španijo in Črno goro. Hkrati sem zelo žalosten, ker člani zlatega moštva še nismo dobili nagrade za kolajno, za katero je veljalo, da naj bi jo prejeli do konca januarja. Ker se je KZS dogovarjala z vlado, ki se umika, pa je vse skupaj še bolj vprašljivo,« je nejevoljen (očitno) bivši slovenski kapetan, ki bo tudi letos (med 24. in 30. junijem) pripravil na Rogli tabor za mlade košarkarje.



»Vesel sem, da se lahko že pet let družim z mladimi navdušenci. Potrudim se, da bi jim pokazal, da je zelo pomembno, kakšen športnik in človek si, in da lahko ogromno dosežeš, če se trudiš,« ocenjuje.