Tretja četrtina zmajem pristrigla krila

Košarkarji Petrola Olimpije so v 12. kolu lige prvakov vpisali osmi poraz, na gostovanju so premoč priznali Venezii (67:84).

J. P.

Benetke - Košarkarji Petrola Olimpije so padli v rezultatsko krizo, saj so še petič v zadnjih šestih dvobojih na vseh treh frontah izgubili. Tokrat so bili v dvanajstem kolu lige prvakov FIBA prekratki na gostovanju pri Venezii, ki je bila boljša s 84:67 (62:47, 39:35, 21:16). Zmaje je pokopala sredina tretje četrtine, ko so se najprej približali na šest točk zaostanka (43:49), nato pa tekmecu dovolili delni izid 12:0. S 24 točkami (met iz igre 8:11), šestimi skoki in štirimi asistencami se je izkazal Gregor Hrovat, medtem ko se je Jordan Morgan veselil dvojnega dvojčka za 13 točk in deset skokov. Nov izziv čaka Ljubljančane v torek, ko bodo gostili soseda na razpredelnici, atenski AEK.

»Prvi polčas je bil izenačen, držali smo soliden ritem. Nato pa smo slabo odprli tretjo četrtino, tekmec je pobegnil za 15 točk, odtlej je bilo težko tekmovati z njimi. V končnici smo se trudili potek zasukati, a se nam ni posrečilo,« je poudaril Hrovat, trener Zoran Martič pa je pod opravljeno črto potegnil takole: »Večino tekme smo odigrali dobro, a imeli nekaj slabih trenutkov v uvodni in še posebej v tretji četrtini, ki je bila ključna, saj nas je tekmec prisilil v nekaj neumnih odločitev v napadu. Gostitelji pa so, po drugi strani, zadevali nemogoče mete z velike razdalje. Težko je igrati proti moštvu, ki doseže 15 trojk in ima v svojih vrstah šest, sedem strelcev z razdalje.«