Trije na begu, zasleduje jih peterica

Ljubljana – Če bi lani imele Petrol Olimpija, Krka in Sixt Primorska (vse 6:2) po osmih kolih drugega dela DP tri zmage prednosti pred petouvrščenim, bi jim iz žepov že kukale vstopnice za polfinale končnice. Zaradi razširitve lige za prvaka na osem moštev pa jih čaka obilo dela; prvo od preostalih šestih kol bo na sporedu danes.



Krka in Rogaška po 7:1, Zlatorog 4:4, Olimpija 3:5, Hopsi 3:6, Helios 0:8. Takšen je bil lanski vrstni red po osmih kolih lige prvaka, ob katerem se lahko zdaj najbolj smeji košarkarjem Sixta Primorske. V krstni sezoni po selitvi domžalske Lastovke v Koper se namreč sploh niso uvrstili med elitno šesterico, leto dni pozneje pa po osvojitvi pokalnega naslova ne skrivajo želje, da bi prišli še do ligaške lovorike. Stožiški košarkarji so bili lani za zgled, da je po slabem začetku možen dober konec, najbolj pa se lahko kolca Laščanom in Polzelanom, saj so tokrat ostali celo zunaj osmerice.



Pičli dve zmagi razlike med četrtim (Rogaško) in zadnjim (Ilirijo) puščata veliko manevrskega prostora v boju za uvrstitev v končnico in dve prosti mesti za 2. ligo ABA; v prvi bosta igrali Olimpija in Krka. V današnji ponovitvi pokalnega finala bodo na potezi izkušeni košarkarji Šenčurja GGD, ki pa v tej sezoni še niso ugnali Sixta Primorske. Koprčani vodijo s 4:0 v zmagah. Tik za Slatinčani je tudi Helios, ki ima nekoliko ugodnejši, a še vedno negativen izkupiček s Krko (1:2). Novomeščani so v ligi za prvaka klonili le dvakrat (v Stožicah in Bonifiki), zato upajo, da bodo v Domžalah nadaljevali niz uspešnih nastopov.



Prvi strelec DP v Tivoliju



»Gostovanja pri Heliosu so vedno zahtevna in negotova. Domžalčani so resni kandidati za uvrstitev med četverico, zato bodo tokrat še nevarnejši. Želimo ponoviti predstave z zadnjih tekem, hkrati pa bomo morali biti veliko bolj zbrani kot v sobotnem dvoboju s Sixtom Primorsko, v katerem smo zapravili visoko prednost,« upa Krkin trener Simon Petrov.



Petrol Olimpija je bila v minulih osmih kolih prepričljivo kos preostalima članoma vodilne trojice, a razlila molžo v Domžalah in Šenčurju ter pomagala ohraniti negotovost. Mučila se je tudi v Šentjurju in zmagala po podaljšku, v drevišnji revanši pa bo morala paziti predvsem na 33-letnega krilnega centra Miloša Pešića. Srb je s povprečjem 21,6 točke vodilni strelec lige za prvaka pred Juretom Pelkom iz Heliosa (18,6) in Rashunom Davisom iz Rogaške (17,4). Ilirijani so medtem prejeli slabo vest. Potem ko so v soboto dočakali okrevanje Žana Marka Šiška, Jasmina Hukića in Ljubomirja Mladenovskega, so do konca sezone ostali brez Stipeta Modrića, proti Rogaški je vprašljiv tudi Luka Vončina.



Pari 9. kola lige za prvaka, danes: Petrol Olimpija – Šentjur (17, Tivoli), Šenčur GGD – Sixt Primorska (18), Rogaška – Ilirija (19), Helios Suns – Krka (19); 8. kolo za obstanek, danes: Hopsi Polzela – Terme Olimia (19), Celje – Zlatorog (19), LTH Castings – Mesarija Prunk (19.30).