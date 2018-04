Tudi Dragić se je priklonil razigrani Philadelphii (VIDEO)

Košarkarji Miamija so končnico lige NBA odprli s hudim porazom na gostovanju v Philadelphii (103:130).

J. P.

Philadelphia - »Tekmec je odigral izjemen obračun. Ni odstopal od zastavljenega načrta, bil je telesno čvrst, posrečilo se mu je tudi nekaj spektakularnih metov. Natančno bomo morali analizirati dvoboj in se bolje pripraviti na drugega,« je po uvodnem porazu košarkarjev Miamija na prvi stopnici izločilnih bojev lige NBA, na gostovanju pred 20.617 gledalci v dvorani Wells Fargo Center jih je s kar 130:103 odpravila izjemno razigrana Philadelphia, vtise zbistril zlati Ljubljančan Goran Dragić. Na parketu je prebil dobrih 31 minut in v tem času prispeval 15 točk (prosti meti 4:5, za dve 1:10, trojke 3:4), pet skokov, štiri podaje in si privoščil štiri izgubljene žoge.



Sedemnajsta zaporedna zmaga

Vročica je v končnico štartala s slabšim izhodiščem, po rednem delu sezone je bila šesta na razpredelnici vzhodne konference, Philadelphia pa tretja po odličnem rezultatskem nizu na zadnjih tekmah, saj je neporažena že natanko mesec dni oziroma 17 zaporednih obračunov. V tem času se je le enkrat zgodilo, da je dosegla manj kot 108 točk, njeno neverjetno učinkovitost pa je pred tednom dni na lastni koži občutil tudi finalist minule sezone Cleveland, ki mu je nasula kar 132 točk. Z Miamijem se je v rednem delu nazadnje pomerila 9. marca in tedaj potegnila kratko na gostovanju v American Airlines Areni (99:108). Za nameček dobro kaže, da se bo po poškodbi in operaciji na drugi ali tekmi serije v pogon vrnil najboljši posameznik Philadelphie Joel Embiid.

V torek tekma št. 2

Moštvo je, kar je za Vročico prav grozljiv podatek, v tem koledarskem letu pokleknilo v zgolj enem od 25 domačih dvobojev, zanimivo bo torej spremljati, ali bo tradicijo nadaljevalo tudi v drugem obračunu serije v noči na torek. Potem se bosta ekipi za dve tekmi preselili v Miami. »Odličen strelski večer! To je proces. Kar smo delali prvi dan priprav na sezono, smo danes unovčili za zmago. Komunikacija na parketu je odlična, igramo hitro. Brez Joela so tudi trojke postale naš zaščitni znak. Nadaljevali bomo v tej smeri. Občutek imam, da ta zasedba lahko doseže nekaj veličastnega,« je brez lažne skromnosti komentiral trener zmagovitega moštva Brett Brown. Klub na novo laskavo lovoriko čaka že polna tri desetletja in pol.