V Benetke močno oslabljeni in z mislimi na obstanek v ligi ABA

Ljubljana – Brez Devina Oliverja (načeta pokostnica), Domna Lorbka, ki bo po poškodbi kolena okreval še dva tedna, in bržkone brez večjih ambicij Olimpijini košarkarji pričakujejo 12. kolo lige prvakov. Vse bliže so namreč pomembnejše obveznosti, z italijanskim prvakom Umano Venezio pa so izgubili že v Stožicah (66:76).



V Benetkah jih čaka še težje delo proti trenutno četrti zasedbi italijanske lige, ki je v domačih nastopih v LP okusila le en poraz (proti AEK s 101:103) in se še vedno ognjevito bori za napredovanje v končnico tekmovanja. Tudi Umana ima težave, saj si je litovski krilni center Gediminas Orelik, ki je bil na prvi tekmi prvi strelec gostov s 17 točkami, pred dnevi strgal pogačično vez v levem kolenu in že končal sezono. Toda ne kaže pozabiti, da je drugi adut Benečanov na tem igralnem mestu Hrvoje Perić, sicer drugi strelec moštva v LP za centrom Mitchellom Wattom, v Ljubljani dosegel le dve točki. Prav tako se kaže spomniti, kako je 37-letni center Tomas Ress s tremi trojkami potopil Olimpijo.



V regiji najslabše doslej?



Kriza Ljubljančanov se je po novem letu dodatno poglobila, saj so še bolj udarile na plano posledice natrpanega sporeda tekem. Doslej niso pustile usodnih posledic, toda zdaj se moštvo približuje prvim vrhuncem sezone, ki bi jih moralo pričakati z ustrezno strategijo.



Vidno je sicer, da si košarkarji še najbolj prizadevajo v ligi prvakov, saj so na ogled bogatejšim klubom. Kljub vsemu pa so pred zadnjimi tremi koli izgubili stik s tekmeci, ki se potegujejo za prva štiri mesta v skupini C in uvrstitev v osmino finala. In ker v Stožicah vse od začetka niso izžarevali pretiranega zanimanja za osvojitev 5. ali 6. mesta, ki vodita v končnico pokala FIBA – po kakovosti četrte ravni v evropski klubski košarki –, hkrati pa se jim vstopnica za domačo ligo Nova KBM za prvaka skoraj ne more izmuzniti, bi morale biti misli moštva v naslednjih tednih osredotočene na ligo ABA.



Ljubljančanom namreč grozi, da bodo prvič izpadli. Po sedmih zaporednih porazih je njihov izkupiček le 5:12 (29,4 %), zato bodo morali v zadnjih dvobojih s Cedevito, Partizanom in Zadrom v domači dvorani ter z MZT in FMP v gosteh napeti vse sile, da bi ubranili dve zmagi prednosti pred zadnjim MZT. Da bi se ognili najslabšemu odstotku uspešnosti v 17-letni zgodovini nastopov v ligi ABA, pa bi morali dobiti celo štiri tekme. Najskromnejše so se doslej odrezali v sezonah 2005/2006 in 2008/2009 ter lani, ko so pred skrčenjem lige na 12 zasedb dosegli po 10 zmag v 26 kolih (38,5 %).



Pari 12. kola v skupini C, danes: Umana Venezia - Petrol Olimpija (20.30), Banvit - Rosa Radom (16); včeraj - AEK : Strasbourg 87:88, Estudiantes : Bayreuth 68:76, vrstni red: Banvit 8:3, Estudiantes, Bayreuth in Strasbourg po 7:5, Umana Venezia 6:5, AEK 6:6, Petrol Olimpija 4:7, Rosa Radom 1:10.