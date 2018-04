V Čačku je tekel cviček v potokih

Čačak – Da je Slovenija dobila pravico do drugega košarkarskega moštva med regionalno elito, je potrdil torkov polfinale 2. lige ABA, včerajšnji finale pa je razkril še njegovo ime. Po enoletni odsotnosti se med prvoligaše vrača Krka, ki je bila po zmagi nad gostiteljem sklepnega turnirja Borcem kos še Sixtu Primorski.



Pred včerajšnjim slovenskim derbijem v Čačku so bili v rahli prednosti Koprčani. Dobili so namreč tri od prvih petih dvobojev sezone z Novomeščani, njihova zasedba pa ima dva kakovostna aduta na vsakem igralnem položaju, česar za tekmečevo ne bi mogli reči. Toda za razliko od zmagovitega nastopa na finalnem turnirju pokala Spar, v katerem je Krka pogorela proti Šenčurju GGD, tokrat niso pokazali pravega tekmovalnega značaja.



V uvodni četrtini, v kateri so Primorci prejeli kar 31 točk, je škripalo v njihovi obrambi, v nadaljevanju pa tudi pri skoku in napadu. V drugi in tretji četrtini so skupaj dosegli le 25 točk in zaostali za 14 točk. Da so pretirano živčni, je potrdila tudi 18. minuta, ko si je njihov prvi mož Marijan Čakarun pri zaostanku 39:43 prislužil tehnično napako, trener Jurica Golemac pa izključitev in moštvo je od tedaj vodil njegov pomočnik Andrej Žakelj.



Popustili šele pri 74:56



Novomeščani, četrti v rednem delu 2. lige ABA, so bili slednjič natančnejši pri metih za tri točke (11:27 v primerjavi s 10:30), pri katerih so prednjačili Paolo Marinelli (4:7), Domen Bratož (3:5) in Marko Jošilo (2:2). Toda njihova igra je imela tudi potrebno globino, dodatno stabilnost pa jim je prinesel dobljeni skok (34:28 – Jošilo 10). Zbranost je Krkinim košarkarjem popustila šele pri vodstvu s 74:56 v 33. minuti, kar je izkoristil Tadej Ferme (za tri 4:7), toda s krajšim samospevom je lahko le ublažil poraz. Šampionska lovorika je pripadla Novomeščanom, za najboljšega igralca dvodnevnega turnirja je bil zasluženo izbran Jošilo, navijači dolenjske zasedbe pa so si lahko dali duška v osrčju Srbije.



»Pred turnirjem smo bili v vlogi obstrancev, saj številni naši košarkarji še niso odigrali tako pomembne tekme in v takšnem vzdušju. Toda verjeli smo v naše sposobnosti in fantje so dali vse od sebe. Zaslužijo si čestitke, saj so zdržali telesne in psihične napore,« je bil zadovoljen Krkin trener Simon Petrov.



V naslednji sezoni 1. lige ABA bodo poleg Crvene zvezde in Budućnosti, ki bosta v ponedeljek začeli finalni dvoboj do treh zmag, igrali FMP, Mega Bemax, Partizan (vsi Srbija), Cedevita, Cibona, Zadar (vsi Hrvaška), Mornar (Črna gora), Igokea (BiH) ter iz Slovenije Petrol Olimpija in Krka. Slednja je bila v sezoni 2016/17 zadnja med 14 moštvi, zdaj pa se vrača med 12 najboljših.

Krka : Sixt Primorska 87:73 (68:54, 47:45, 31:29)

Dvorana Borac, gledalcev 1500, sodniki Obrknežević (Srb), Koljenšić (ČG) in Kralj (BiH).

Krka: Šiška 2, Marinelli 16 (2:2), Osolnik 7, Bratož 18 (7:8), Cinac 11 (4:5), Dimec 11 (3:4), Đapa 4, Jošilo 16 (2:2), Kovačevič 2 (2:3); Sixt Primorska: Rebec 10 (1:2), Ferme 14, Čakarun 10 (2:2), Joksimović 3, Mulalić 5 (3:4), Zupan 5, Hodžić 5 (2:2), Vujasinović 7 (4:4), King 11 (5:8), Morina 3.