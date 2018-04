V Čačku v glavnih vlogah Novomeščani in Koprčani

Čačak – Potem ko sta se Crvena zvezda in Budućnost uvrstili v finale lige ABA, se bliža tudi odločitev, kdo bo v njej zapolnil zadnje prosto mesto. Pred današnjim finalom 2. regionalne lige (ob 19. uri) je že jasno, da bo to slovensko moštvo. Krka je namreč presenetila prireditelja sklepnega turnirja Borac, Sixt Primorska pa je ugnala drugo srbsko zasedbo – Vršac.



Čačak je bil zelo močna košarkarska trdnjava že v časih Jugoslavije. Ne nazadnje je rojstni kraj petkratnega najboljšega strelca takratne lige Radmila Mišovića in tudi asov, kakršni so bili Dragan Kićanović, Željko Obradović in Radisav Ćurčić, v mestu ob Moravi so se kalili tudi Goran Grbović, Dejan Tomašević, Miloš Teodosić in Miroslav Raduljica. Borac je v rednem delu krstne sezone 2. lige ABA dobil vseh enajst tekem v domači dvorani, a je včeraj pogrešal svojega prvega strelca Ilijo Đokovića in pod vodstvom nekdanjega Olimpijinega dirigenta Marka Marinovića ni bil kos Novomeščanom.



Ti so ob polčasu zaostajali z osmimi točkami razlike, a dobili tretjo četrtino s 25:16 in zadnjo z 22:19, kar jim je zadostovalo za zmago. Po vodstvu z 81:74 so se resda spravili v težave, saj so v zadnji minuti zgrešili pet prostih metov in 18 sekund pred koncem podarili žogo gostiteljem. Pet sekund pred koncem je vendarle dvakrat zadrhtela roka tudi Darku Balabanu in prvi strelec tekme Paolo Marinelli je potrdil zmago Krke, ki je dobila skok kar s 40:24 in ujela 16 žog pod tekmečevim obročem. »Bili smo prisebnejši in imeli obilo sreče. Čestitke si zaslužita tako Borac, ki je bil najuspešnejši v rednem delu sezone, kot naše moštvo, saj je treniralo zelo marljivo. Pohvalil bi tudi gledalce, v Čačku imajo zelo radi košarko,« je poudaril Krkino krilo Marko Jošilo (13 točk in 13 skokov), sicer doma prav v Čačku.



14 trojk Koprčanov



Kdo se bo v naslednji sezoni 1. lige ABA pridružil Petrolu Olimpiji, bo odločilo Krkino finalno soočenje s Sixtom Primorsko, ki si je hitro opomogla po petkovem visokem porazu v Stožicah v ligi Nova KBM za prvaka. Za Vršcem (nekdanjim Hemofarmom) je zaostajala le v uvodni četrtini, pri rezultatu 16:24 pa so njeni košarkarji začeli zadevati za tri točke v valovih. Kar sedem trojk so dosegli v drugi četrtini (po dve Tadej Ferme in Matic Rebec) in prišli do prednosti 43:35, ki jim je navzlic težavam pri skokih omogočila miren posvet med glavnim premorom. Po njem so Koprčani nadaljevali v podobnem slogu. V 27. minuti so z dvema trojkama Nejca Zupana povišali naskok na 59:46, sedem minut pozneje vodili že z 79:59 in se slednjič ustavili pri metu za tri točke 14:38. Do finala so tako prišli precej lažje, kot so si obetali, danes pa jih čaka precej težja naloga. S Krko so se letošnji slovenski pokalni prvaki pomerili že petkrat v tej sezoni, vendar v zmagah vodijo le s 3:2.