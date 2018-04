V Domžalah bodo drevi molili za Olimpijino pomoč

Koper – Sobota je že bistveno zmanjšala število ugank pred zadnjima koloma v ligi Nova KBM za prvaka. Petrol Olimpija si je z gladko zmago v derbiju v Kopru že zagotovila vlogo prvega nosilca končnice, v njej je z eno nogo tudi Sixt Primorska, le za odtenek dlje je Krka. Zadnje upanje petouvrščenega Heliosa je bržkone Rogaška, ki pa ima točko več in tudi prednost v medsebojnih soočenjih.



Zaradi zgoščenega sporeda zadnjih kol – predzadnje bo na sporedu že danes, zadnje v četrtek – lahko v finišu DP pride tudi do nenadejanih rezultatov, toda prave revolucije ni pričakovati. Sixt Primorska lahko vstopnico za polfinale potrdi že drevi proti Šentjurju, pred Krko pa sta le še tekmi z zadnjima na lestvici, Ilirijo in Šentjurjem. Nekoliko bolj zapletena je zgodba o Rogaški, ki pa jo je tri sekunde pred koncem njenega gostovanja v Domžalah razrahljal Rashun Davis. Le 180 cm visoki branilec je s trojko ublažil poraz Slatinčanov na 71:73, kar je močno povečalo težave Heliosa, saj je prvi dvoboj z neposrednim tekmecem izgubil s 86:90. Zato bi moral v zadnjih dveh kolih zmagati v Šenčurju in doma proti Iliriji, hkrati pa upati, da bi Rogaška dvakrat klonila. Njena naloga resda ne bo lahka: danes bo gostila Petrol Olimpijo, v četrtek se bo podala v Koper.



Kljub vsemu so Slatinčani pričakali zadnji zvok sirene v domžalski dvorani z visoko dvignjenimi rokami, medtem ko so gostitelji obupano vili roke. »Še enkrat nam je zmanjkalo sreče. Podobno se nam je zgodilo tudi v Šentjurju, ko smo v zadnji sekundi prejeli usodno trojko prek celega igrišča. Po tokratni zmagi smo vendarle ostali v igri za polfinale. Naš naslednji tekmec Šenčur bo lahko igral sproščeno, zato bomo morali biti zbrani od prve do zadnje minute. V zadnjih dveh tekmah moramo maksimalno opraviti svoje delo, hkrati pa upati na spodrsljaje Krke ali Rogaške, če želimo sezono podaljšati v maj,« razmišlja Heliosov trener Jovan Beader, ki se zaveda, da je njegovo moštvo za točko »prekratko« tudi v primerjavi s Krko.



Strateg Rogaške Damjan Novaković bi resda precej raje videl, da bi njegovi košarkarji zmagali že v Domžalah, a potem ko so štiri minute pred koncem zaostajali že z 59:69, je z obema rokama sprejel tudi takšen razplet. »Na koncu se nam ni izšlo predvsem zaradi slabšega izvajanja prostih metov, medtem ko je Helios zadel vse proste mete. Priigrano bomo poskusili unovčiti že proti Olimpiji, ki je že naredila svoje in si zagotovila prvo mesto pred polfinalom. Kljub temu bomo dali vse od sebe, da bi prišli do pomembne zmage,« poudarja.



Ferme premalo za Olimpijo



Olimpija že v soboto ni ničesar prepustila naključju. V Kopru je dosegla peto zaporedno zmago in sedmo v zadnjih osmih kolih (klonila je le v Šenčurju), med katerimi sta kar dve proti Sixt Primorski. Po stožiških +29 je tudi v dvorani Bonifika prepričljivo vodila skoraj vso tekmo, največ s 60:41, in znala odgovoriti, ko so se ji gostitelji približali na sedem točk v 33. minuti. Zaradi odsotnosti lažje poškodovanega Domna Lorbka in Roka Badžima je resda imela manjši nabor zunanjih strelcev, zaradi česar je pri točkah košarkarjev s klopi zaostala za tekmecem kar s 13:38 in metala trojke 7:19, medtem ko so jih Koprčani zadeli 11. Toda zanje so porabili kar 37 poskusov, večino pa jih je zadel Tadej Ferme (7:15); Matic Rebec je metal 1:7, Mirko Mulalić 0:4. Ljubljančani so veliko nadomestili z dobljenim skokom (44:30) in vrhunsko predstavo MVP kola Mitcha McCarrona (23 točk, za dve 8:10, za tri 1:1, 9 skokov in 6 asistenc), ki mu je pomagal Devin Oliver (20 točk in 8 skokov, a tudi 7 izgubljenih žog).





Sixt Primorska : Petrol Olimpija 71:78 (53:66, 38:42, 23:22)

Dvorana Bonifika, gledalcev 1000, sodniki Krejić (Kr), Mlakar (Šk. Loka) in Pipan (Lj).

Sixt Primorska: M. Rebec 11 (4:4), Ferme 27, Čakarun 16 (2:5), Joksimović 3, Kosi 1 (1:2), Zupan 3, Hodžić 6 (1:1), Vujasinović 2, King 2; Petrol Olimpija: Oliver 20 (2:2), Špan 1 (1:1), Morgan 5 (3:6), Hrovat 17 (6:8), McCarron 23 (4:4), Begić 5 (5:6), Sanon 7.

Helios Suns : Rogaška 73:71 (54:54, 40:38, 21:16)

ŠD Domžale, gledalcev 600, sodniki Zupančič, Grbić in Savić (vsi Lj).

Helios Suns: Brodnik 14 (2:2), Rojc 2 (2:2), Pelko 9 (1:1), Močnik 7 (4:4), Đumić 12 (4:4), Mahkovic 13 (2:2), Besedič 11 (4:4), Šaškov 5; Rogaška: Kosič 3, Davis 12 (1:1), Đuranović 14 (2:3), Fon 9, M. Nikolić 18 (4:6), Batur 2, Šantelj 2 (2:2), Holcomb 9 (1:2), Drobnjak 2 (2:4).

Krka : Šenčur GGD 108:75 (85:54, 57:36, 27:20)

Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 400, sodniki Španič, Blaško (oba Po) in Rener (Kp).

Krka: Marinelli 13 (3:4), Škedelj 6, Bratož 24 (2:3), Cinac 15 (2:2), Dimec 12 (2:2), Đapa 6, Jošilo 9 (1:2), Zagorac 8 (2:2), Kovačevič 12, Fifolt 3 (1:2); Šenčur GGD: Novak 6 (0:1), Murić 8, Rizvić 18 (5:7), Martinčič 10 (5:6), Pavič 14 (0:1), Gorjanc 1 (1:2), Blair 5 (1:3), Pavković 2, Koljević 11 (2:2).

Šentjur : Ilirija 62:73 (54:51, 30:35, 16:21)

Dvorana OŠ Hrušovec, gledalcev 200, sodniki Krajnc (Limbuš), Mohorič (Vel) in Milanović (Kr).

Šentjur: Allen 10 (8:8), Pešić 19 (5:5), Williams 6 (2:2), Jurček 7 (1:2), Bolčina 12 (4:4), Rojko 8; Ilirija: Čigoja 10 (2:2), Čučović 5 (1:2), Ružič 4, Cvetković 5, Germ 12, A. Nikolić 11 (0:1), Šiško 8 (1:2), Vončina 18 (6:6)

Petrol Olimpija 12 10 2 992 : 850 22 +142

Sixt Primorska 12 8 4 943 : 907 20 +36

Krka 12 7 5 1014 : 940 19 +74

Rogaška 12 7 5 901 : 867 19 +34

Helios Suns 12 6 6 943 : 941 18 +2

Šenčur GGD 12 5 7 896 : 989 17 -93

Ilirija 12 3 9 911 : 990 15 -79

Šentjur (-1) 12 2 10 845 : 961 13 -116

Pari prihodnjega kola, danes: Ilirija – Krka (18), Šentjur – Sixt Primorska (19), Rogaška – Petrol Olimpija (19), Šenčur GGD – Helios Suns (20)