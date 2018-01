V ŽIVO: predstavitev novega trenerja Petrola Olimpije Zorana Martiča*

J. P.

Ljubljana - Pri slovenskem košarkarskem prvaku Petrolu Olimpiji je v ponedeljek prišlo do zamenjave na trenerskem stolčku. Gašperja Okorna, ki se je s klubom razšel zaradi medsebojne prezasičenosti z igralci, saj moštvo istočasno tekmuje na kar štirih frontah, je nadomestil Zoran Martič, ki je nekoč v ljubljanskem kolektivu že deloval kot vodja podmladka in pomočnik trenerja članske ekipe. Dvainpetdesetletni strokovnjak z mednarodnimi izkušnjami bo na klopi ostal (vsaj) do konca sezone.

Martič, ki si je nazadnje - za kratko - kruh služil na Kitajskem, pred tem pa sezono in pol v poljskem Sopotu, je takoj zavihal rokave in začel delati, nove varovance je vodil že v sinočnjem obračunu desetega kola lige prvakov, novo poglavje v bogati trenerski karieri pa je začel s sladko zmago na gostovanju pri nemškem Bayreuthu z 79:78. »Želim si in verjamem, da lahko nadaljujemo s takšnim pristopom tako na treningih kot na tekmah,« je povedal takoj po prestanem ognjenem krstu v novi vlogi.

Ljubljančani so se medtem z gostovanja že vrnili, klub pa bo danes, natanko opoldne, v dvorani Stožice tudi uradno predstavil novega trenerja Martiča na novinarski konferenci, ki jo bomo neposredno prenašali tudi na našem portalu.