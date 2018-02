Velika zmaga slovenskih košarkaric v boju za EP

N. Gr., STA

Celje - Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v tretji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo zabeležila tretjo zmago in z njo naredila verjetno že odločilni korak proti Srbiji oziroma Latviji. V Celju je presenetljivo premagala evropske in olimpijske podprvakinje iz Prage in Londona ter bronasto ekipo z zadnjega svetovnega prvenstva, Francijo, z 68:62.

Varovanke selektorja Damirja Grgića so s tretjo zmago z nogo in pol že na evropskem prvenstvu v Srbiji in Latviji. Tja se bodo uvrstile zmagovalke osmih kvalifikacijskih skupin ter šest drugouvrščenih reprezentanc. Glede na to, da so Slovenke v novembrskem ciklusu v gosteh premagale Romunijo z 80:59 ter Finsko doma s 97:57, se bodo verjetno do konca kvalifikacij potegovale za prvo mesto v skupini E.

Slovenija, ki je s povprečjem dvaindvajset let med najmlajšimi evropskimi reprezentancami, bo v sredo igrala še eno tekmo, in sicer prav tako v Celju proti Romuniji.

Senzacionalno zmago so Slovenke dosegle brez dveh že dlje časa poškodovanih glavnih igralk, Nike Barič in Eve Lisec (obe sta soigralki spodbujali s tribun), ter Annamarie Prezelj, ki si je gleženj poškodovala ta teden.

Tudi zaradi tega so tekmo začele nekoliko v krču in že po dobrih petih minutah zaostale s 7:17. To je bila hkrati tudi najvišja prednost Francije na celo tekmi. Slovenija je še do konca prve četrtine znižala zaostanek, na odmor je s trojko in dodatnim prostim metom Rebeke Abramovič ob izteku časa odšla s prednostjo 38:34, v 32. minuti pa je semafor v dvorani Gimnazije Celje Center kazal rezultat 62:51.

Tukaj se je Sloveniji ustavilo. Več kot pet minut ni dosegla koša, tako da so se Francozinje približale na 62:60. Strelski post je prekinila Shante Evans z dvema prostima metoma, dva kazenska meta je minuto pred koncem za 66:62 zadela še Teja Oblak, slednja pa je s polaganjem ob koncu tekme postavila tudi končen izid.

Pohvale za pogum in borbenost, skok so dobile z 41:36, ob tem, da so ujele 20 žog v napadu, si zaslužijo prav vse slovenske igralke, strelsko pa so bile najbolj razpoložene Teja Oblak z 18 točkami in 10 podajami (5 skokov), Shante Marie Evans, ki je zbrala 14 točk in 12 skokov (7 + 5), ter Tina Trebec (10 točk, 5 skokov).

Damir Grgić: »Čestitke igralkam. Mislim, da smo zasluženo zmagali, saj smo vodili praktično celo tekmo. Podoživljaj sem tisto srečanje s Francijo na lanskem evropskem prvenstvu, ko smo dve minuti pred koncem vodili za pet, šest točk, na koncu pa izgubili. To se nam je zdaj vrnilo. Ta dekleta so znova dokazala, da imajo nekaj, kar prejšnje generacije niso imele. To so pokazale že z medaljo na mladinskem evropskem prvenstvu, zdaj ko so premagale te igralke, ki sodijo v sam svetovni vrh ženske košarke, pa so to le še potrdile.«

Teja Oblak: »Zelo sem vesela, saj vem, da marsikdo ni verjel, da lahko v tako okrnjeni zasedbi premagamo tako močno reprezentanco. A pokazale smo veliko srce, pravi karakter, se metale za vsako žogo in vsaka čast vsem igralkam, da smo zdržale do konca. Hvala tudi publiki in strokovnemu vodstvu. Tako predstavo moramo ponoviti v sredo proti Romuniji.«

Larisa Ocvirk: »Občutki ob taki zmagi so neverjetni, a hkrati se zavedamo, da s to zmago še nismo na evropskem prvenstvu. Čim prej jo moramo pozabiti in se v sredo pokazati v isti luči. Vabim vse ljubitelje košarke, da nas proti Romuniji podprejo v čim večjem številu.«

Slovenija : Francija 68:62 (19:22, 38:34, 55:51)

Dvorana Gimnazije Celje Center, gledalcev 1000, sodniki: Elena Černova, Ilja Putenko (oba Rusija), Rohacky (Avstrija).

Slovenija: Oblak 18 (6:6), Abramović 7 (4:5), Jakovina 4 (2:2), Friškovec 5, Trebec 10 (1:2), Krošelj 3, Seničar 4 (0:1), Ocvirk 3 (1:2), Evans 14 (2:2).

Francija: Epoupa 6 (4:4), Miyem 5 (1:2), Gruda 24 (2:5), Ciak 6 (2:2), Ayayi 7 (2:2), Chartereau 3 (1:2), Johannes 4, Bernies 4 (1:2), Tchatchouang 3.

Prosti meti: Slovenija 14:20, Francija 13:19.

Met za dve točki: Slovenija 20:49, Francija 20:36.

Met za tri točke: Slovenija 4:19 (Abramovič, Friškovec, Trebec, Krošelj), Francija 3:16 (Ayayi, Bernies, Tchatchouang).

Skoki: Slovenija 41 (21 + 20), Francija 36 (26 + 10).

Osebne napake: Slovenija 22, Francija 19.

Pet osebnih: /.